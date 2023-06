Arbeitsniederlegung in LCS nach Einigung mit Riot beendet

League of Legends

Los Angeles - Riot Games und die Spielervertretung LCSPA haben in der Diskussion um die Zukunft der League-of-Legends-Nachwuchsliga NACL eine Einigung erzielt. Die Arbeitsniederlegung wird damit beendet, die LCS Sommer-Saison findet nun mit Verzögerung statt.

„Riot und die Teams haben Zugeständnisse gemacht, um eine nachhaltigere Zukunft der NACL und eine gerechtere Mitsprache der Spieler am Arbeitsplatz zu gewährleisten“, so die LCSPA auf Twitter.

Als Antwort auf umstrittene Änderungen an der Nachwuchsliga NACL hatte die LCSPA am 29. Mai für eine Arbeitsniederlegung der Profi-Spieler in der LCS gestimmt. Daraufhin hatte Riot den Start der Sommer-Saison zunächst verschoben, zusätzlich aber auch mit der Absage der gesamten Saison gedroht, falls es nicht zu einer Einigung zwischen den beiden Parteien käme.

Laut Statements beider Seiten fanden nun mehrere Gespräche statt, in denen vor allem Punkte für mehr Jobsicherheit, Gehälter, und Nachhaltigkeit der NACL und LCS vereinbart wurden. Die ursprünglichen Forderungen der LCSPA wurden allerdings nicht berücksichtigt. Im Zuge der Einigung hat Riot nun den Start der Sommer-Saison am 14. Juni mit drei statt zwei Spieltagen pro Woche angekündigt.