Auf den Rapid folgte der Scala: So unterschiedlich die Namen, so groß ist auch der Abstand beider Modelle bei der HU. Das neuere Modell ist mustergültig, der Vorgänger fährt die rote Laterne ein.

Berlin (dpa/tmn) – - Sie wurden auf Kleinwagenbasis konstruiert, schicken sich aber an, konzernintern dem VW Golf Konkurrenz zu machen. Während das beim Skoda Rapid gemessen an dessen Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) scheitert, stehen die Chancen beim Nachfolger Scala weit besser. Doch eine Schwäche teilen sich beide.

Modellhistorie: Der Rapid startete Ende 2012. Die Modellpflege von 2017 brachte geänderte Scheinwerfer mit Bi-Xenon-Technik, neue Schürzen und Internetdienste fürs auch optisch aufgefrischte Infotainment. Unter die Haube zog ein neuer Dreizylinder ein.

Der deutlich gewachsene Nachfolger Scala mit serienmäßigen LED-Scheinwerfern kam 2019 in den Handel. Das Angebot an Assistenzsystemen wurde zum Beispiel um automatische Spurführung mit Abstandsregelung erweitert. Zum Facelift wurden 2023 Optik und Dreizylindermotor überarbeitet.

Scala: 4,36 m x 1,79 m x 1,47 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 467 l bis 1410 l.

Bei der HU punkten beide in Sachen Fahrwerk. Gar „tadellos“ schneiden Achsaufhängungen sowie Federn und Dämpfer beim Scala ab, gleiches gilt für dessen Blinker sowie die Funktion von Fuß- und Feststellbremse. Die lässt auch beim Rapid kaum etwas zu wünschen übrig. Bremsleitungen und -schläuche sind bei beiden unauffällig.

Den Rapid aber reißen weitere Probleme rein, sodass er laut Report in der Kompaktklasse schlechter abschneidet als die Konkurrenz: Spätestens ab der dritten HU rutschen mit Ausnahme der Blinker die restlichen Beleuchtungskomponenten unter den Schnitt, ab der dritten HU im Alter von sieben Jahren häufen sich Mängel an der Abgasanlage, ab dem vierten Check kommt Ölverlust hinzu, auch zeigen sich dann erste Rostspuren am Fahrwerk.

Scala: 70 kW/95 PS bis 140 kW/190 PS; Erdgas (G-Tec): (Dreizylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS; Diesel (Drei- und Vierzylinder, Frontantrieb): 85 kW/115 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: