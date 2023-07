BIG feiert Derby-Sieg gegen Spandau in der LoL Prime League

League of Legends

Berlin - Die Fans reißen feiernd die Arme nach oben, Jubelschreie ertönen: Das Derby ist gewonnen. In der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League hat BIG das Lokalduell gegen Eintracht Spandau für sich entschieden.

„Die Spiele sind immer ein Knaller“, sagte BIGs Tom „Rulfchen“ Ruckh im Interview über das Derby. „Ich finde, es war ein ultra-enges Spiel. Wenn das Derby zu einseitig wäre, wäre es ja auch langweilig. Es hat sich heute echt gut angefühlt, auch mit den Fans vor Ort.“

Im Berliner Derby saß BIG von Anfang an am Steuer. Die Eintracht hielt zwar gegen, musste sich BIGs Spielweise letztlich aber klar geschlagen geben. Unter dem Jubel der Fans konnten die Berliner den ersten Derby-Sieg in der regulären Saison seit über einem Jahr feiern. Auch Spandaus Siegesserie ist damit gebrochen.

Durch den Patzer von Spandau öffnete sich für SK Gaming Prime die Tür zur Tabellenspitze. Gegen Schlusslicht Eintracht Frankfurt musste sich das Kölner Team zwar anstrengen, schloss aber zu Tabellenführer Spandau auf. Auch Unicorns of Love Sexy Edition bleibt hartnäckig und behält mit einem souveränen Sieg gegen Gamerlegion Aussicht auf die Spitzenplätze.