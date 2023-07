Berlin - Die Playoffs beim Ascension genannten Aufstiegsturnier für die Valorant EMEA League finden ohne Teams aus Deutschland statt. CGN Esports und Fokus scheiterten in der Gruppenphase.

Besonders bitter ist das Aus für den mit großen Ambitionen gestarteten DACH-Meister CGN Esports. Nach einem Auftaktsieg gegen Dsyre, folgten drei knappe 1:2-Niederlagen gegen Acend, SAW und Digital Athletics. Immer wieder ließen die Valorant-Profis der E-Sport-Organisation aus Köln dabei ihr Können aufblitzen, am Ende fehlte es jedoch an der nötigen Konstanz für den ganz großen Wurf.

Minimal besser lief es für das internationale Team der deutschen E-Sport-Organisation Fokus beim Ascension. Mit je zwei Siegen und Niederlagen verabschiedet sich das Team mit einer ausgeglichenen Bilanz.

Während die deutschen E-Sport-Organisationen zum Zuschauen verdammt sind, treffen die Roster von Apeks, Gentle Mates, SAW und Acend in den Playoffs aufeinander. Für sie bleibt der Traum von der EMEA League vorerst am Leben. Der Sieger beim Ascension sichert sich nämlich einen Platz in der höchsten Valorant-Liga der EMEA-Region für mindestens zwei Jahre.