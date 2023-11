London - In London kämpften am Wochenende 64 der weltbesten FC-E-Sportler um die Qualifikation für das Finalturnier der FC Pro Open in EA Sports FC 24. Drei von acht Deutschen sicherten sich die begehrten Tickets.

Im Schweizer-Modus schwächelte Ex-Einzelweltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin noch ein wenig. schwächelte im Mit drei Siegen und zwei Niederlagen schaffte er den Sprung in die Playoffs nur knapp. „Am Freitag habe ich nicht so gut “, sagte RBLZ_Umut nach seiner Quali im Livestream des Turniers. „Ich war heute trotzdem selbstbewusst. Es war ein anderer Tag und ein neues Turnier.“

In der Upper Bracket der Gruppe C gewann RBLZ_Umut beide Spiele deutlich. Erst gegen einen anderen Deutschen, Berkay „BerkayLion“ Demirci (3:1), anschließend qualifizierte er sich mit einem Erdrutschsieg gegen Cameron „cameronrock2307“ Rock (9:1).

Außerdem weiter: Sean „seanldw“ Landwehr von Bayer Leverkusen und Lukas „lukas_official11“ Wolff von Hansa Rostock.

Für die drei geht es im Finalturnier der FC Pro Open ab dem 27. November auch um vier der begehrten Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaft.