Veranstaltungstipp für den August Parkfest in den Spiegelsbergen: Halberstadt lädt ein zum Flanieren, Genießen und Plaudern in historischem Ambiente

Zum 17. Mal verwandelt sich die lauschige Lindenallee zwischen Jahnwiese und Jagdschlösschen in Halberstadts Spiegelsbergen in eine stimmungsvolle Festmeile. Was die mit Brasilien und einem Stempel zu tun hat.