In Zoos, Tier- oder Freizeitparks von Magdeburg bis Zeitz: Kindertagfeste gibt es am Wochenende einige. Hier eine kleine Auswahl:

In Sachsen-Anhalt ist jede Menge los zum Kindertag am 1. Juni.

Der Internationale Kindertag fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. In ganz Sachsen-Anhalt wird jede Menge geboten, ob sportliche Aktivitäten, Konzert oder Staunen im Lokschuppen bei der Deutschen Bahn. Wir haben für euch die besten Tipps zusammengestellt.

1. Kindertag in der Arche Nebra

Im Besucherzentrum Arche Nebra (Burgenlandkreis) haben am Samstag alle Kinder freien Eintritt. Nach dem Vorbild bronzezeitlicher Felsbilder können die Kids die „Frottage-Technik“ – das Durchreiben strukturierter Oberflächen auf Papier – ausprobieren (drei Euro Materialkosten).

2. Kindertagsfest im Wittenberger Lutherhof

Auch die Luthermuseen laden am Samstag zu einem Kindertagsfest auf dem Lutherhof ein. Von 14 bis 18 Uhr darf der Nachwuchs mittelalterliche Spiele ausprobieren, sich schminken lassen, singen oder tanzen. Eine Show aus Jonglage, Musik und Comedy bietet für die ganze Familie etwas. Kleines Sahnehäubchen: Während des Festes ist die Mitmachausstellung „Der Mönch war’s!“ kostenfrei geöffnet.

3. Kindertagsaktion im Naumburger Dom

„Hoch hinaus!“ geht es am Samstag für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren auf den Naumburger Dom. Wer es schafft, die 200 Stufendes Nord-West-Turms zu erklimmen, den erwartet ein atemberaubender Blick auf Naumburg und die Saale-Unstrut Region. Die 45-minütige Führung startet um 15 Uhr und 17 Uhr an der Naumburger Domkasse. Voraussetzung sind festes Schuhwerk und Höhentauglichkeit.

4. Kissenkonzert bei der BWG in Halle

Das BWG-Erlebnishaus am Holzplatz in Halle lädt zum Kindertag um 16 Uhr zu einem besonderen Mitmachkonzert ein. Kinder können zu der Veranstaltung ihre Lieblingskissen mitbringen, um sich zu der Musik der Band „3Berlin“ auszutoben. Am Eingang werde jeder Besucher dann einen Kopfkissenbezug (Maße: 35x35cm) bekommen, um anschließend bei der Show mit wilden Kissen-Tänzen, tollkühnen Luftnummern und kuscheligen Kissenschlachten dabei sein zu können, heißt es von der Wohnungsgenossenschaft.

Zum Kindertag spendiert die BWG Kissenkonzert in Halle. (Foto: BWG)

Das „musikalische Abenteuer der besonderen Art“ findet im Erlebnishaus – also auch im Fall von Regen – statt. Das Konzert ist im regulären Eintrittspreis enthalten, Kinder unter zwei Jahren müssen gar keinen Eintritt bezahlen.

5. HFC-Fußballfest mit Hallotri in Halle

Nicht nur Fußballfans sollen beim Hallotri Kinderfest des HFC auf ihre Kosten kommen. Am 1. Juni verwandele sich laut HFC der Parkplatz des Leuna-Chemie-Stadions von 10 bis 16 Uhr in ein buntes Paradies für alle Kinder der Region.

Mit Sponsoren und Partner will der Hallesche Fußballclub das größte Kinderfest der Region ausrichten. Neben dem Verein Kinderlandschaft werden die Saalesparkasse, die Halloren Erlebniswelt vor Ort sein, Radio Brocken spielt Live-Musik. Kinder könnten sich außerdem auf Hüpfburgen und Rutschen, Kinderschminken und auf Bastelstationen freuen. Auch die regionalen Maskottchen werden dabei sein: Hallotri hat all seine Freunde eingeladen, sie wollen mit kleinen und großen Gästen einen tollen Tag erleben.

6. Lokführer sein im DB Museum

Von 10 bis 16 Uhr sollen Kinder die Hauptpersonen im DB Museum an der Steintorbrücke sein. So will laut Museumsmitteilung die Clown-Dame Filotta die kleinen Gäste mit lustigen Ballonfiguren, Kinderschminken und Glitzertattoos begeistern. Weitere Mitmachangebote sind auf dem Freigelände des Museums geplant, etwa riesige Seifenblasen oder auch Straßenmalkreide, mit der sich die Kinder verewigen dürfen.

Auch die Deutsche Bahn lädt in Halle zum Kinderfest ein. (Foto: Herold-Stolze)

Beim Drehen vom Glücksrad gibt es Preise zu gewinnen. Und natürlich sollen auch die Lokomotiven zum Erlebnis werden: Die kleinen Gäste dürfen sich in den Führerständen wie echte Lokomotivführer fühlen. Außerdem wird es Vorführungen bei der großen Modellbahnanlage geben. Der Eintritt ist für Kinder bis 17 Jahre kostenlos.

7. Bewegen mit dem SV Halle

Sportlich soll es am Samstag beim SV Halle zu gehen: Ob Ringen, Boxen oder Judo – der Sportverein Halle will am Kreuzvorwerk 22 ein breites Angebot zum Mitmachen für Kinder anbieten, damit Kinder in die Sportarten rein schnuppern können. Von 10 bis 16 Uhr können kleine und größere Gäste sich unter Anleitung in verschiedensten Sportarten ausprobieren. Außerdem werde es laut Mitteilung vom SV Halle auch Showvorführungen geben.

Sportarten wie Karate sind bei Kinder sehr beliebt. (Foto: SV Halle)

Zwischen den Sporthallen können Besucher draußen zudem weitere Sportarten testen, darunter sind etwa Tennis und auch Basketball. Und: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt einen Einblick in die „Erste Hilfe“. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt, teilt der Sportverein mit.

8. SWH lädt zum großen Familientag zur Landesgartenschau nach Bad Dürrenberg ein

Blumen, Blüten, Pflanzenpracht. Und das alles in geballter Form. Die Landesgartenschau (Laga) in Bad Dürrenberg ist mit einem bunten Blütenmeer aus über zwei Millionen Blumen und über 120.000 Staudenpflanzen gestartet und verspricht nicht nur als „grüner Hingucker“ ein absolutes Highlight zu werden. Dafür sorgen auch die Stadtwerke Halle (SWH). Zusammen mit ihren Tochterunternehmen EVH und HAVAG, dem mexikanischen Badeparadies Maya mare sowie dem Stadtmarketing Halle laden die SWH am ersten Juni-Sonntag von 10 bis 18 Uhr zum großen Familienfest auf das Laga-Gelände ein. Dort gibt es ein unterhaltsames Familienprogramm mit spannenden Aktionsständen, musikalischer Unterhaltung und einem Gewinnspiel.

9. Sommerfest zum Kindertag in Merseburg

Zum Kindertag veranstalten die Wohnungsgenossenschaft BWG, der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Gesundheits- und Rehabilitationsvereins Elsteraue ab 10 Uhr das erste Sommerfest der Vereine. Gemeinsam mit den Humanisten werde es verschiedene Angebote geben, wie Hüpfburgen, Bogenschießen, eine Sinnesstation, außerdem Bingo, Line Dance und Essen & Trinken. Das Fest findet zwischen Carl-Schurz-Straße und Merseburger Straße statt.

10. Bennstedt lädt zum Park- und Kinderfest

Buntes Treiben im Park erwartet Besucher von 10 bis 17 Uhr am Samstag in Bennstedt im Saalekreis. Dort wird zum Parkfest mit Kinderfest eingeladen. Neben Blasmusik (11.30 bis 13.30 Uhr) gibt es ab 14 Uhr Vorführungen der Ortsfeuerwehr Bennstedt, ab 15 Uhr Showtanz und ab 16 Uhr eine Modenschau. Außerdem seien Spiel- und Spaßattraktionen geplant. Ab 19 Uhr heißt es dann: „Bennstedt tanzt“.

11. Vereine laden nach Beesenstedt ein

Zum Kinderfest der Vereine wird am 1. Juni von 14 bis 20 Uhr an das weiße Haus nach Beesenstedt im Saalekreis eingeladen. Um 14.30 Uhr ist ein Auftritt der Tanzgruppe des BCV geplant, um 15 Uhr ein Auftritt der Musikschule Fröhlich. Ab 16 Uhr gibt es eine Vorführung vom Märchenteppich, um 17 Uhr dann eine Einsatzübung der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Außerdem gibt es den ganzen Tag über musikalische Unterhaltung, eine Hüpfburg, eine Kaninchenschau, eine Kinderbaustelle, Schminken und vieles mehr.

12. Puzzeln, Handball und Gummitiere in Brehna

Zum Kindertag gibt es im Style-Outlet Sandersdorf-Brehna im Saalekreis an der Autobahn 9 verschiedene Aktionen. So stoppt etwa die Haribo-Roadshow von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz, gibt es eine Puzzle-Mal-Aktion bei Ravensburger und wird zu einem Handball-Event ab 10 Uhr am 1. Juni eingeladen.