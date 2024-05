Am 10. Mai beginnt die neue Saison am Weinberg, die bis September viel bietet. Sie ist gespickt mit vielen Konzerten und anderen Highlights.

Viel zu erleben am Weinberg in Burg bei Magdeburg

Thees Uhlmann gehörte in den vergangenen Jahren zu den gefeierten Stars am Weinberg.

Burg. - Weinanbau in großem Maßstab gibt es am Weinberg schon seit fast 300 Jahren nicht mehr. Dafür ist er bereits seit einigen Jahren beliebter Ausflugsort und bietet mit dem Kiosk in der warmen Jahreszeit die Möglichkeit für Gaumenfreuden und durch die Veranstaltungsagentur Polilux zahlreiche musikalische Erlebnisse aus unterschiedlichen Stilrichtungen. Am 10. Mai beginnt die neue Saison.

Ulrike Nocker und Oliver Vogt aus Magdeburg bringen als „Be-Swingt“ Swing- und Soulklassiker mit – zum Lauschen und Tanzen. Der Freitagabend ist in der neuen Saison Zeit für Freunde, Essen, Trinken, Spiele und Livemusik am Weinberg.

Jeden Freitag Hutkonzerte

Ab 19 Uhr lassen jede Woche andere Künstler Musik erklingen. Der Eintritt ist frei, aber der Hut wird mehrfach herumgereicht. Dabei wird eine Spende ab zehn Euro pro Person empfohlen. „Jeder kann etwas, aber niemand kann nichts geben“, so die Überzeugung von Veranstalter Emanuel Conrady. Neben guter Musik gibt es an den Abenden Speisen vom Rost und eine große Auswahl an Getränken.

Außer den sogenannten Hutkonzerten, bei denen kein Eintritt erhoben, sondern nur empfohlen wird, gibt es in diesem Jahr auch wieder Konzerte, für die man eine Eintrittskarte braucht.

So findet am 31. Mai mit „El Flecha Negra“ eine Havanna-Nacht statt, in der südamerikanische Wurzeln auf karibische Leichtigkeit treffen. „Mr. Mosquito & the Cashless“ werden am 19. Juli Johnny Cash wieder zum Leben erwecken, zumindest dessen Musik. Und damit nicht genug, nach dem Konzert sorgt DJane Halinka für chillige Beats.

Sie lädt auch am 9. August zum Verweilen am Weinberg ein, allerdings steht vorher die Altmärker Partyband „Tick2Loud“ auf der Bühne und bringt mit Pauken und Trompeten drei Stunden lang Rockklassiker und aktuelle Hits nach Burg.

Die Band „Hellet“ steht am 23. August mit Covers der Böhsen Onkelz auf der Weinbergbühne.

Familienfest am 1. Juni

Zwei besondere Veranstaltungen stehen außerdem im Veranstaltungskalender. Am 1. Juni findet am Weinberg zum Kindertag ein Kinder- und Familienfest mit Spiel, Spaß, Spannung und natürlich auch viel Musik statt. Los geht es um 11 Uhr.

Und zur Fête de la Musique am 21. Juni ist Überraschungsmusik am Nachmittag und am Abend geplant. Es steht also einiges auf dem Programm, bevor Daniel Priebe mit seiner ganz persönlichen Mischung am 27. September ein Konzert zum Saisonende gibt.