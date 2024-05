Der Kindertag hält im Jerichower Land einiges an Spaß und Spiel bereit. Was Familien in Burg, Genthin und Umgebung erwartet.

Burg/Genthin - Der Tierpark Zabakuck lädt zum Kindertag ein. Ein buntes Programm wird den Kindern versprochen. Der Eintritt macht lediglich der ortsübliche Kulturbeitrag von einem Euro aus. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Das längste Bild Burgs

Am Kindertag, 1. Juni, will die AG UNICEF Magdeburg mit Burger Kindern das längste Bild Burgs malen. Das Ergebnis findet von 10 bis 11 Uhr auf der Schartauer Strasse statt, wo die Leinwand ausgerollt wird. Die Sparkasse spendet pro Meter einen Betrag.

Weinberger Kinder- und Familienfest

Der Weinberg wird am Kindertag, 1. Juni, zum Festplatz mit buntem Bühnenprogramm, Sport und Spiel, Essen, Trinken, Trommeln, Kinderliedern, Basteln, Schminken, Tanz und Theater. Selbst die Verkehrswacht und die Feuerwehr sind für die Kinder – egal wie alt sie sind – da.

Zwischen 11 und 15 Uhr zeigen Menschen aus nah und fern auf der großen Bühne ihr können: Gesang und Tanz aus der Ukraine, Trommeln aus Japan mit Akaishi Daiko, dem Kinderchor der Grundschule Pestalozzi, Tanz von Vilando, Kinderliedersingen mit Christian Hoffmann und dem internationalen Stundenchor aus Friedensau.

Ab 19 Uhr bringen CelticChaos keltisches Flair an den Weinberg und lassen das Kinder- und Familienfest krachend ausklingen.

Der Eintritt zum gesamten Fest ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Familienfest in Burg

Der Verein Ukrainer in Burg e.V. lädt zu einem ganztägigen Familienfest am 1. Juni ein. Für ein Konzertprogramm, leckere Speisen und vielfälltige Aktivitäten ist gesorgt. Um Spenden wird gebeten.

Premiere in Burg

Die aus Burger Bürger und Bürgerinnen bestehende Amateurbühne „Frei Bühne Burg“ stellt in der Premiere am 1. Juni um 11 Uhr, in der Schartauer Straße, ihre erste Produktion vor. „Des Kaisers neue Kleider“ wird in einer unterhaltsamen, modernen und selbst geschriebenen Version gespielt, nach dem Vorbild der Gebrüder Grimm.

Kindertheater in Burg

Die Gründerschiff UG präsentiert am 1. Juni auf dem Gummersbacher Platz die Theateraufführung „Der gestiefelte Kater“ des Kindertheaters „Theaterlandschafft“ aus Thale. Die Vorführung beginnt 12.30 Uhr. Um Spenden wird gebeten. Am selben Abend findet 17 Uhr die Vorstellung „Der gestiefelte Kater“ statt.

Tag der offenen Tür des Aiutanda Lebenspark in Burg

Die perfekte Gelegenheit, um die Räumlichkeiten des Aiutanda Lebensparks „Am Roland“ kennenzulernen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und auch für Kinder gibt es verschiedene Programmpunkte, wie beispielsweise ein Hüpfmarathon. Die Veranstaltung findet am 1. Juni von 13 bis 17 Uhr in der Oberstraße 35, in Burg, statt.

Kindertagsaktion in Genthin

Auch Clowns sollen bei einem Kinderfest für Unterhaltung sorgen. Foto: Imago

Parchen ist in diesem Jahr am 1. Juni nicht die einzige Station, an der etwas los ist. In der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin gibt es zwischen 10 und 16 Uhr Aktionen zum Kindertag. Geplant ist eine Kindershow mit Clown Petrino, die Bilderbuchzeit und Schattenlesen. Ein Insektenhotel entsteht und es gibt ein Programm mit der Gruppe „Ice Cream“ aus Parey.

Alternativer Kindertag in Burg

Ein Kindertagsfest für Klein und Groß veranstaltet der Hof in der Kapellenstraße 38, in Burg. Für eine Hüpfburg, Kinderschminken, Zuckerwatte, Sportvorführungen, Essen und Trinken sowie diverse, kleine Überraschungen ist gesorgt.

Das Fest beginnt 15 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.

Kinderfest in Parchen

Am Sonnabend, 1. Juni, ist das Schloss Parchen für junge Besucher geöffnet. Ab 14 Uhr wird den Kindern im Mittelalterzimmer, Damenzimmer und im Schlosskeller über Mythen und Sagen aus der Region berichtet. Bis 16 Uhr lässt sich bei Kaffee und Kuchen verweilen. Um 16.30 Uhr gibt es ein Puppenspiel für Kinder im Rittersaal. Der Eintritt zur von „Demokratie leben“ geförderten Aktion ist frei.

Kindernachmittag in Altenplathow

In der Jägerstraße in Altenplathow gibt es am Sonnabend, 1. Juni, außerdem ab 14.30 Uhr einen Kindernachmittag. Es gibt kostenlose Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, Ponyreiten, eine Hüpfburg, Kinderschminken Zuckerwatte und kleine Spiele. Auch ist Nicos Eiswagen vor Ort, der Grill läuft auf Hochtouren und es gibt Kaffee und Kuchen.