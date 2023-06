Die Sommerferien stehen bevor, die Planung für Familienausflüge geht in die heiße Phase. Deshalb gibt die Volksstimme hier Ausflugstipps für Entdeckungstouren vor der Haustür – in der Altmark und im Elb-Havel-Land.

Für Familien - Ausflugstipps in der Altmark

Auf dem Vormarsch ist der Reittourismus in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel: Diese Gruppe ist hoch zu Ross auf einem Feldweg bei Ziemendorf unterwegs.

Stendal - Radeln, wandern, reiten oder kneippen und dabei die Heimat von A wie Arendsee bis Z wie Zichtauer Berge erkunden. In der Altmark und im angrenzenden Elb-Havel-Winkel finden aktive Familien alles, was ihnen guttut – beispielsweise bei Wanderungen, Radtouren, Reitausflügen und Bootsfahrten. Obendrein können seltene Tiere und Pflanzen beobachtet und entdeckt werden.

Mit zahlreichen Angeboten bietet die Region im Norden von Sachsen-Anhalt Kind und Kegel Natur pur und jede Menge Abwechslung, zusammengestellt vom Altmärkischen Marketing- und Tourismusverband, kurz ART genannt.

Wasserratten-Paradies Arendsee

Die Nummer eins unumstritten bietet Sonne, Strand und kristallklares Wasser: Von jeher gilt der Arendsee als Mekka für wasserliebende Familien. Schließlich bietet der mit 26970 Hektar Wasseroberfläche größte See Sachsen-Anhalts optimale Bedingungen für Stand-Up-Paddling, Paddeltouren, Segelkurse und Tretbootfahren. Highlight wohl jedes Ausfluges mit Kind und Kegel ist die Schaufelraddampferfahrt mit der „Queen Arendsee“. Zum Tagesabschluss nimmt Heiko Seifert seine Gäste mit auf einen Segeltörn zur blauen Stunde.

Die Perle der Altmark ist der Arendsee. Eine Familie winkt nach gelungener Seerundfahrt dem Ausflugsschiff Queen Arendsee zu. Fotos: Tourismusverband

Über Stock und Stein - Wandern in der Altmark

Wandern über Berg und Tal ist nicht nur des Müllers Lust: Familien können beispielsweise den Stakenberg bei Zichtau in der Altmärkischen Schweiz erklimmen.

Dort gibt es sogar ein Gipfelbuch. Der Wanderweg führt vorbei an der 1000-jährigen Eiche. Zwischendurch können Rot- und Damwild gefüttert und die müden Füße an einer Wassertretstelle abgekühlt werden. Empfohlen wird vom ART unbedingt ein Abstecher zum „Gut Zichtau“ und bei Badewetter ins Waldbad mit Sandstrand im Dorf, elf Kilometer nordwestlich von Gardelegen gelegen.

Lautlos durch die Weite - Fahrradtouren in der Altmark

Radelnde Familien können hervorragend die Weite der Altmark und Ostelbiens genießen: So führt der „Havelradweg“ mitten durch das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Passiert werden grüne Auenlandschaften und malerische Fischerdörfchen, bevor man schließlich in die majestätische Hansestadt Havelberg gelangt.

Es gibt jedoch noch weit mehr: die Milde-Biese-Aland-Radtour zum Beispiel. Sie führt von der Mildequelle in Letzlingen mit seinem Jagdschloss bis zum Elberadweg bei Beuster. In Beuster selbst sollte man das Blaulichtmuseum nicht verpassen.

Der flache Drömling, auch „Land der 1000 Gräben“ genannt, eignet sich hervorragend zum Radfahren und Weißstörche beobachten. Übrigens können die E-Biker in der gesamten Altmark und im Elb-Havel-Winkel an „LADE.pünktchen“ auftanken. Sie sind gut sichtbar ausgeschildert und gehören zu einem dichten Netz an E-Bike-Ladestationen für Elektrofahrräder.

Auf den Rücken der Pferde - Reiterland Altmark und Elb-Havel-Winkel

Altmark und Elb-Havel-Winkel sind zudem ein wahres Paradies für Pferdeliebhaber: Beeindruckend, so die Überzeugung der Tourismuswerber, ist das dichte Reitwegenetz für Tages- und Wanderritte. Hier stehen vor allem Reittouren rund um Arendsee und in der Tangerniederung oben an.

Eine Empfehlung des ART ist auch der Reiterhof Albrecht in Buch bei Tangermünde. Die Hofeltern schenken Kindern und Erwachsenen, mit und ohne Pferd, unvergessliche Stunden hoch zu Ross.

Idylle pur: Eine Gruppe ist mit Kanus auf dem Aland, ein Zufluss der Elbe im Norden des Landkreises Stendal, unterwegs. J. Schormann/Biosphärenreservat

Besonders geeignet für Familien ist auch das zweistündige Angebot des Anbieters „Einfachlosmachen“ in Aulosen. Gemeinsam mit einem kuscheligen Pony geht es auf Erkundungstour rund um den Stresower See. Schmusen, kämmen und gemeinsam wandern gehören ebenso bei der Eselwanderung im Drömling dazu.

Warum sollten also die Familien in die Ferne schweifen, wenn es hier zuhause solch Vielfalt und Schönes zu entdecken gibt?