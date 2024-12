Viele tolle Geschichten spielen in der Zeit vor, während oder nach Heiligabend. Diese neuen Weihnachtsbücher wecken garantiert Vorfreude auf das Fest.

„Es niest ein Rentier vor der Tür“ Foto: Fischer Sauerländer

Rentier mit roter Triefnase

In der Geschichte „Es niest ein Rentier vor der Tür“ steht am ersten Weihnachtsfeiertag ein erkältetes Rentier vor der Haustür von Friedas Familie. „Hatfi!“ macht es und wünscht „Föne Weihnachten!“ Dann trottet es zum Sofa und kuschelt sich in Papas Wolldecke. Der Weihnachtsmann hat es geschickt. In einem Brief bittet er darum, Rentier Flinn gesund zu pflegen. Endlich ein Patient für Frieda! Wozu hat der Weihnachtsmann ihr sonst einen Arztkoffer geliefert? Das Mädchen ist begeistert, der Rest der Familie eher nicht.

„Es niest ein Rentier vor der Tür“: Smilla Blau, Fischer Sauerländer, 144 Seiten, 12,90 Euro, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-7373-7254-1

„Die Weihnachtssuperhelden – Verflixt und zugeschneit“ Foto: Mixtvision

Auf Schurkenjagd

Der Weihnachtsmann verteilt nicht nur Geschenke, er ist auch ein Superheld! Neuerdings beobachtet er mit seinem Team von der Zentrale aus, ob das Fest auch bei allen gelingt. Zu oft gibt es rund um die Feiertage Miesepeter, Katastrophen oder Kinder, die in Gefahr geraten. „Die Weihnachtssuperhelden – Verflixt und zugeschneit“ lassen dich mitfiebern und halten Überraschungen bereit.

„Die Weihnachtssuperhelden – Verflixt und zugeschneit“: Lena Hach, Mixtvision, 154 S., 20 Euro, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-95854-221-1

Her mit den Spielsachen!

Berenike befürchtet, zu Weihnachten zu wenig Geschenke zu bekommen. Vorsichtshalber wird sie selbst aktiv: Sie verkleidet sich als armes Kind mit löchrigen Handschuhen und Ruß im Gesicht. Auf einem Pappschild bittet sie um Spielsachen. Ob der Plan aufgeht? Und dreht sich zu Weihnachten wirklich alles nur um Geschenke? Darum geht es in den Geschichten um zwei ungleiche Schwestern: „Chaoskrümel & Nervensäge feiern Weihnachten“.

„Chaoskrümel & Nervensäge feiern Weihnachten“: Tiina und Sinikka Nopola, Ars Edition 82 Seiten, 14 Euro, ab sieben Jahren, ISBN: 978-3-8458-5985-9

„Engel und sonstiges Geflügel“ Foto: Kibitz

Der gestohlene Bart

Ohne Bart kann der Weihnachtsmann keine Geschenke austragen, soviel ist klar. Der Bart wurde gestohlen, aber wieso? Dann ist da noch Hund Knut, der seinen ersten Einsatz als Schutzengel hat. Ausgerechnet Heinz-Hedwig wird ihm zugeteilt, ein Mensch, der eine Bärenmütze trägt und sich ständig sorgt. „Engel und sonstiges Geflügel“ ist ein lustiger Comic für die Weihnachtszeit.

„Engel und sonstiges Geflügel“: Bernd Pfarr, Kibitz, , 80 Seiten, 15 Euro, ab acht Jahren, ISBN: 978-3-948690-38-0

„Vom Himmel hoch und rein ins Chaos – Wie Oscar und Molly das Weihnachtsfest retteten…“ Foto: Arena Verlag

Vergessliche Oma

Die Großmutter von Oscar und Molly ist großer Fan von Krippenspielen. Als ihr jedoch auf dem Postamt die echte Maria und der echte Josef begegnen, erkennt sie die beiden nicht. Überhaupt ist in diesem Jahr alles anders als sonst. In „Vom Himmel hoch und rein ins Chaos – Wie Oscar und Molly das Weihnachtsfest retteten …“ triffst du auf einen Esel, einen Truthahn und den Erzengel Gabriel, der nicht mehr weiterweiß.

„Vom Himmel hoch und rein ins Chaos – Wie Oscar und Molly das Weihnachtsfest retteten…“: Jenny Pearson, Arena, 318 Seiten, 16 Euro, ab zehn Jahren, ISBN: 978-3-401-60745-0