Das höchste Mittelgebirge Norddeutschlands ist mehr als nur Natur: Von Spiel, Spaß und Schmalspurbahnen über historische Fachwerk­städte bis hin zu geheimnisvollen Stollen – der Harz bietet Abenteuer für die ganze Familie.

HarzCard, Hexen & Höhenrausch: Warum Familien jetzt in den Harz strömen

Ob Baumannshöhle, Brockenbahn, Bocksberg oder Halberstädter Domschatz: Im Harz gibt es so viel zu erleben und entdecken.

Wernigerode/Quedlinburg/Thale. Das höchste Mittelgebirge Norddeutschlands bietet Familienurlaub mit Vielfalt und Abenteuer für alle Generationen: Schloss Wernigerode, Harzer Schmalspurbahnen, Domschatz Halberstadt, Tierparks, Museen und Bergwerke. Mit der HarzCard erhalten Gäste freien Eintritt bei rund 100 Partnern – digital oder klassisch.

Was ist die HarzCard und wie viel spart sie wirklich?

„Die Natur, verbunden mit dem umfangreichen und vielfältigen Angebot an Freizeit- und Kultureinrichtungen, macht den Harz bei jedem Wetter zum idealen Reiseziel“, schwärmt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands.

„Mit der HarzCard öffnen sich Türen zu unvergesslichen Erlebnissen – und das mit unschlagbarem Kostenvorteil“, ergänzt Steffi Rienäcker, Vorständin der Harz AG.

Naturerlebnisse rund um Wernigerode, Ilsenburg und Schierke

Zwischen Brockenblick und Fachwerk-Flair entfaltet sich rund um Wernigerode, Ilsenburg und Schierke eine Region voller Entdeckungen. Die Harzer Schmalspurbahnen dampfen durch die Landschaft – hoch zum Brocken, bis nach Nordhausen und quer durchs Selketal. Im Miniaturenpark „Kleiner Harz“ bestaunen Familien über 60 Sehenswürdigkeiten im Maßstab 1:25, direkt neben dem Bürgerpark mit Erlebnisspielplätzen und Tiergehegen.

Mit der Schlossbahn geht es bequem zum Schloss Wernigerode, das mit Kinderführungen zu Filmklassikern wie „Die Schule der magischen Tiere“ begeistert. Kreative Leckermäulchen buchen im Café Wiecker Plätzchen- und Pralinenkurse.

In der Schierker Feuerstein-Arena wechseln sich Sommer- und Winterspaß ab – von Rollschuh bis Eisstock. Im Wanderparadies Ilsenburg starten kinderfreundliche Rangertouren, bei denen das Entdeckerheft kleine Naturfans zu Junior-Rangern macht. Technikfans entdecken vom Mittelalter-Themenhotel „Hasseröder Burghotel Wernigerode“ aus das Luftfahrtmuseum Wernigerode, die Harzer Bikerschmiede und die Rübeländer Tropfsteinhöhlen.

Fazit: Rund um Wernigerode bündelt sich viel Familienspaß für Groß und Klein.

Zeitreisen durch Quedlinburg und Halberstadt

Zwischen Fachwerk und Sakralkunst gibt es in Quedlinburg und Halberstadt Geschichte zum Anfassen. In Quedlinburgs Unesco-Altstadt warten 2.100 Fachwerkhäuser, der Stiftsberg mit Schloss und Kirche sowie Spezialitäten im Regionalladen Harz.

Eine Fahrt mit der Bimmelbahn oder ein Spaziergang auf dem Züchterpfad machen die Zeitreise komplett. In Halberstadt beeindruckt der Dom mit dem größten mittelalterlichen Kirchenschatz außerhalb des Vatikans.

Wer nach dem Kulturerlebnis toben will, besucht das „HaWoGe-Spielemagazin“ oder die „Sealand“-Badewelt. Nur 13 Kilometer entfernt lädt die Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg zum Mitmachen ein – beim Glasblasen, Staunen und Spielen auf dem Abenteuerspielplatz.

Fazit: Quedlinburg, Halberstadt und Derenburg verbinden Geschichte und Handwerk zu echtem Familienerlebnis.

Action, Abenteuer & Erlebnis zwischen Thale, Rappbodetal & Hasselfelde

Zwischen Hexentanzplatz und Bodetal wartet ein Mix aus Natur, Action und Fantasie. Thale begeistert mit Kabinenbahn, Bergtheater, Tierpark, Hexendorf und Spaßinsel mit 20 Attraktionen.

Geschäftsführerin Pamela Groll sagt: „Die Seilbahnen Thale Erlebniswelt macht von Spaßinsel über Sommerrodelbahn, Klettertunnel bis Seilbahn und Sessellift die ganze Familie vom Kleinkind bis zur Oma glücklich.“

Wer Adrenalin sucht, wird bei „Harzdrenalin“ fündig: Egal ob Hängebrücke oder Megazipline über die Rappbodetalsperre oder Wallrunning und Utrashot-Katalpult beim „Solitair“-Aussichtsturm – Nervenkitzel ist garantiert. Gaumenkitzel verspricht der „Typisch Harz Regioshop“.

Mit der „HARZwert“-App kann man hier und an weiteren Orten sparen. In Hasselfelde erleben Familien den Wilden Westen mit Shows, Goldwaschen und Ponyreiten in „Pullman City“.

Fazit: Ein Freizeitdreieck voller Abenteuer.

Nordhausen, Stolberg, Bad Sachsa und Walkenried: Märchen, Bergbau und Entspannung im Südharz

Auch im Südharz warten tolle Familienorte. In Bad Sachsa locken Regenbogenland, Erlebnisbad, Eislaufhalle und Kletterarena. Bevor man mit der Harzer Schmalspurbahn von Nordhausen in den Harz startet, laden die Erlebnisspielplätze auf dem Petersberg und das Badehaus in Nordhausen zum Toben ein.

Nur 22 Kilometer entfernt begeistert die neue „Hex“-Erlebniswelt mit Aussichtsturm, Rutschen und magischer Ausstellung. Die Heimkehle bei Uftrungen fasziniert mit riesigen Gipskarsthallen und neuem Natur-Erlebnis-Zentrum.

Im Fachwerkstädtchen Stolberg lohnt sich nach einem Besuch im Museum „Alte Münze“ und Aufstieg zum nahgelegenen Josephskreuz eine süße Pause im „Friwis“-Fabrikverkauf, im Eiscafé „Feuer und Eis“ oder „Café Alt“. Das Kloster Walkenried bietet mit dem Kinder-Audio-Guide und der Kloster-Rallye spannende Einblicke.

Fazit: Der Südharz bietet Entschleunigung mit Tiefgang.

Natur und Geschichte hautnah in Braunlage, Bad Harzburg und Goslar

Ob über Baumwipfel oder tief unter Tage – rund um Braunlage, Bad Harzburg und Goslar erleben Familien Natur und Geschichte hautnah. Bad Harzburg begeistert mit Baumwipfelpfad, Burgberg-Seilbahn, Baumschwebebahn und Luchsgehege.

In Braunlage locken Wurmbergseilbahn, Mountaincarts, Bergerlebniswelt, Monsterroller und Oberharzer Skischule. Der Kräuterpark Altenau duftet nach Gewürzen aus aller Welt. Beim Erlebnisbocksberg „Hahnenklee“ saust man mit Bocksbergbob, Drachenblitz und Bocksbergcarts ins Tal, im Winter wird gerodelt. Im Weltkulturerbe Rammelsberg geht es per Schrägaufzug und Stollenfahrt in die Bergbaugeschichte.

Fazit: Bad Harzburg, Goslar und Braunlage dürfen im Harz-Familienurlaub nicht fehlen.