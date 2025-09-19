Harzer Wahrzeichen wird saniert Vom Geheimweg bis zum Fahrstuhl: Das ändert sich für Besucher des Wernigeröder Schlosses
Das Wernigeröder Schloss ist eine Großbaustelle: 14 Millionen Euro fließen in die Sanierung. Die Bauarbeiten schaffen nicht nur Barrierefreiheit – sie bringen längst vergessene Orte ans Licht, die selbst Einheimische nicht kennen. Welche das sind und wann die Fahrstühle zum Wahrzeichen in Betrieb gehen.
Aktualisiert: 19.09.2025, 14:02
Wernigerode. - Kein Museum in Sachsen-Anhalt zieht so viele Besucher an wie das Wernigeröder Schloss. Und es dürften noch weitaus mehr werden: Das Wahrzeichen der Stadt wird derzeit so modernisiert, dass bald auch Rollstuhlfahrer oder Familien, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind, einen Einblick in die historischen Gemäuer erhaschen können.