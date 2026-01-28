Magdeburg - Das Land unterstützt die Kommunen in Sachsen-Anhalt bei der Fachkräftesicherung in Kitas. „Es ist ein Signal der Wertschätzung an die Fachkräfte in unseren Kitas, an die Kommunen und nicht zuletzt an die Familien in diesem Land“, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) im Landtag. Das Parlament hat eine entsprechende Änderung des Kinderförderungsgesetzes einstimmig beschlossen.

In Summe stelle das Land in diesem Jahr Mittel für rechnerisch 389 zusätzliche Stellen bereit, sagte Grimm-Benne. 2027 seien es 528. Die Gelder könnten etwa genutzt werden, um Verträge zu entfristen oder Teilzeitverträge aufzustocken, so die Ministerin.

Allein in diesem Jahr erhalten die Kommunen zusätzlich 26,6 Millionen Euro, um das Kita-Netz zu sichern. Das Land will damit auch auf rückläufige Kinderzahlen reagieren. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden zum Stichtag 1. März 2025 in Sachsen-Anhalt 152.143 Kinder betreut – das waren 2.749 Kinder weniger als im Jahr zuvor. Vor dem Hintergrund dieser demografischen Entwicklung hatten Eltern, Erzieherinnen und Erzieher zuletzt immer wieder vor einem Personalabbau in den Einrichtungen gewarnt.

Auch die Opposition würdigte die Gesetzesänderung. Dank der Neuregelung bleibe der Landeszuschuss stabil, selbst wenn weniger Kinder in den Einrichtungen betreut werden, sagte die sozialpolitische Sprecherin der Grünen, Susan Sziborra-Seidlitz. „Jetzt liegt es an den Kommunen, diesen neuen Spielraum aktiv für bessere Betreuung zu nutzen, faire Arbeitsbedingungen und starke Bildungsorte.“