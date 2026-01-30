Wegen Eisgangs und Ostwetterlage pausiert die Elbfähre Glückstadt Wischhafen. Was das für Reisende zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen bedeutet.

Glückstadt/Wischhafen - Die Elbfähre Glückstadt Wischhafen stellt wegen treibender Eisschollen ihre Fahrten bis kommende Woche Dienstag (3.2.) ein. Auch die aktuelle Ostwetterlage behindere den Betrieb, teilte das Unternehmen FRS Elbfähre auf seiner Website mit. Die Lage werde täglich neu bewertet. Die Fähre verbindet die beiden Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Normalerweise verkehrt die Fähre etwa alle 30 Minuten ab Wischhafen und Glückstadt.