Blumen und „Ich liebe dich“ sind schön – aber reicht das wirklich? Weil der Valentinstag in diesem Jahr auf einen Sonnabend fällt, bieten sich viele Möglichkeiten für gemeinsame Zeit. Ob Frühstück, Kultur, Abenteuer oder Candle-Light-Dinner: Diese Tipps aus Sachsen-Anhalt sorgen für besondere Momente zu zweit.

Diese sieben überraschende Ideen machen den Valentinstag in Sachsen-Anhalt unvergesslich

Halle (Saale)/Magdeburg. Liebe liegt in der Luft – und nein, am Sonnabend zum Valentinstag reicht es nicht, einfach nur „Ich liebe dich“ zu sagen. Das gilt auch für die ewigen Nörgler à la: „Ich brauche keinen Valentinstag, um meinem Lieblingsmenschen zu zeigen, wie sehr ich ihn liebe.“

Oh doch! Denn fragen Sie sich bitte selbst: Wann haben Sie das letzte Mal Blumen mitgebracht oder sich bewusst Zeit füreinander genommen? Dieses Jahr fällt der Valentinstag auf einen Sonnabend.

Das ist die perfekte Gelegenheit, die Liebe zu feiern und eine Einladung, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen – ob entspannt beim Frühstück, kulturell beim Theater oder Konzert, abenteuerlich im Offroadpark oder kulinarisch beim Dinner. Unsere Tipps helfen, den Tag unvergesslich zu machen.

Frühstück mit Herz: So gelingt der perfekte Start in den Valentinstag

„Der Kaffee ist fertig …“, das säuselte schon der österreichische Liedermacher Peter Cornelius, und ja, ein Frühstück im Bett kann ein wundervoller Liebesstart in den freien Valentinstag sein. Wer keine Krümel im Bett mag, findet vielerorts Gelegenheit zum Ausgehen.

Besonders beliebt zum Frühstücken sind etwa das Café Kuckhoff in Halle, das Independent in Wittenberg oder das Café Moness in Balgstädt (Burgenlandkreis). Tipp: Frühzeitig reservieren! Am Valentinstag sind die Plätze heiß begehrt.

Liebe im Wandel der Zeit: Sonderführung im Naumburger Dom

Auch im sonnigen Süden des Landes, im Burgenlandkreis, steht am Valentinstag die Liebe im Mittelpunkt: Bei der Sonderführung „Liebesbegriff im Mittelalter“ im Naumburger Dom reisen Verliebte ab 18 Uhr durch die Geschichte der Liebe.

Von antiken Vorstellungen über die Ideen des frühen Christentums bis zu den neuen Liebeskonzepten des 12. und 13. Jahrhunderts – erleben Besucher, wie sich unsere heutigen Vorstellungen von Liebe entwickelt haben. Geschichten von Kunstwerken wie der Johannesschüssel oder der Heiligen Elisabeth machen das Spannungsfeld zwischen geistlicher und weltlicher Liebe sichtbar. Zur Führung wird ein Glas Wein gereicht.

Segen für die Liebe: Valentinsandacht in Dessau

Auch eine schöne Idee: Der heilige Valentin, Patron der Liebenden, steht im Mittelpunkt der Andacht in der Auferstehungskirche in Dessau. Paare können sich am 14. Februar um 18 Uhr segnen lassen. In festlich-fröhlicher Atmosphäre, begleitet von schöner Musik, gibt es anschließend einen kleinen Sektempfang.

Pfarrerin Christine Reizig kommt zeitgemäßen Fragen zuvor: „Ein Paar sind zwei Menschen – Punkt.“ Eine Anmeldung wird empfohlen: auferstehung-dessau@kirche- anhalt.de, aber auch eine spontane Teilnahme ist möglich.

Musik, Theater und große Gefühle: Kulturtipps zum Valentinstag

Für ein romantisches Kulturprogramm empfiehlt sich ein Ausflug nach Wittenberg: Im Clack Theater treffen sich Antonia Bill und Rainer Bielfeldt zu einem Abend voller Musik, Poesie und Theater – „eine besondere Valentinstags-Einladung, die direkt ins Herz zielt“, so der Veranstalter.

In Halle verwandelt die Oper den Valentinstag in eine „Valentine’s Night at the Opera“ mit Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ – inklusive Höllen-CanCan, Sekt und kleinen Speisen.

Konzertabende voller Emotionen: Liebe in Musik übersetzt

Zunächst der Klassiker: Die Staatskapelle Halle widmet sich am Valentinstag um 19.30 Uhr im 3. Galeriekonzert in der Galerie Moritzburg der Liebe in all ihren Facetten. Werke von Haydn, Schostakowitsch und Brahms bilden musikalische Perspektiven von romantischer Nähe bis zu unerfüllter Sehnsucht. Wer mag, kann anschließend oder ab 18 Uhr ein romantisches Drei-Gänge-Dinner im benachbarten Moritz-Kunst-Café genießen.

Jazzfans kommen im Steintor Varieté in Halle auf ihre Kosten: Uschi Brüning und Günther Fischer bringen das legendäre Quintett zurück auf die Bühne, begleitet von ihrer Tochter Laura, die für frischen Wind sorgt.

Abenteuer für Paare: Mit Offroad-Fahrzeugen durchs Selketal

Für Paare, die Action lieben, bietet der Veranstalter Crude bei Stiege im Harz am Valentinstag exklusive Touren mit den sogenannten Zieseln – das sind elektrisch betriebene Offroad-Fahrzeuge mit Raupenantrieb.

Bei der 20-minütigen Fahrt geht es entspannt über Waldwege, Wiesen und leichtes Gelände im Offroadpark. Jede Tour ist auf maximal zwei Paare begrenzt, inklusive Sofortbild als Erinnerung und kleinem Valentins-Picknick.

Romantischer Abschluss: Candle-Light-Dinner in der Region

Am Abend ein Dinner zum Ausklang? Das wird nicht einfach. Das gemeinsame Abendessen bei Kerzenschein ist am Valentinstag so beliebt wie die rote Rose im Blumenladen. In den Restaurants sind kaum noch Plätze frei. Aber hey, versuchen Sie Ihr Glück.

Etwa im „Wundermild“ in Bitterfeld mit Blick auf die wunderschöne Goitzsche. Dort gibt es ein Vier-Gänge-Menü inklusive Cocktail ab 18 Uhr.

Für frisch Verliebte empfiehlt sich das First-Date-Erlebnis im „ToBi or not ToBe“ in Dessau: Fünf-Gänge-Menü, 40 Kerzen, Wein, Musik und Kunst – perfekt, um sich näher kennenzulernen.