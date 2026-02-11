Am Sonnabend ist Valentinstag. Zu diesem Anlass gibt es auch in Calvörde und Flechtingen gastronomische Angebote. Damit wollen die Restaurants am Tag der Verliebten locken und hier kann noch reserviert werden.

Wenn Liebe durch den Magen geht: Hier kann Last-Minute zum Valentinstag reserviert werden

Denni Nitzschke aus der Schaubäckerei hält die Special Edition in den Händen: Extra zum Valentinstag gibt es Baumkuchen mit Herzen verziert.

Calvörde/Flechtingen - Der Valentinstag steht vor der Tür und damit rückt auch die Frage nach einer passenden Verabredung in den Fokus: Für viele Paare ist es ein Tag, um gemeinsam die Liebe in romantischer Atmosphäre zu feiern. Doch oft kommt der Tag für einige Paare aus dem Nichts – für Kurzentschlossene gibt es in Flechtingen und Calvörde noch die Möglichkeit, ein Date bei gutem Essen und Kerzenschein zu genießen.