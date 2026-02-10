Zum Valentinstag am 14. Februar bietet die Hansestadt Gardelegen neben klassischen Restaurantbesuchen auch kulturelle, kreative und musikalische Möglichkeiten.

Am Valentinstag gibt es in der Region Gardelegen einige Angebote für besondere Dates.

Gardelegen. - Liebe liegt in der Luft: Der Valentinstag am 14. Februar steht vor der Tür, und damit rückt auch die Frage nach einem passenden Date in den Fokus. Dafür fällt einem natürlich zuerst ein Besuch im Restaurant ein. Doch die Hansestadt Gardelegen bietet verschiedene Möglichkeiten, den Tag besonders zu gestalten. Neben den üblichen kulinarischen Angeboten gibt es auch kulturelle und kreative Optionen zu erleben.