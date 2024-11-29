Vom schaurigen Gruselzoo in Halle über leuchtende Lumagica-Welten in Magdeburg bis hin zu Schokolade, Planetarium & Burg – entdeckt die spannendsten Herbst- und Halloween-Highlights für Familien in Sachsen-Anhalt!

Herbstzauber und Gruselspaß – diese Termine sollten Familien jetzt nicht verpassen!

Von der glühend heißen Oberfläche des Merkur bis zu den eisigen Rändern des Pluto – das Planetarium in Halle lädt zu einer rasanten Reise durchs Sonnensystem ein.

Magdeburg/Halle (Saale). Vom schaurigen Gruselzoo-Abenteuer in Halle über die leuchtende Lumagica-Welt in Magdeburg, das süße Schokoladenfestival in Wernigerode bis hin zu faszinierenden Planetarium-Shows – Sachsen-Anhalt bietet Familien diesen Herbst unzählige Ausflugsmöglichkeiten voller Spaß, Spannung und magischer Momente! Hier sind die schönsten Ziele für Familien von Sachsen-Anhalts Mitte über Nord und Süd geordnet.

Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Flinke Streifenhörnchen im Tierpark Hexentanzplatz

Im Tierpark Hexentanzplatz gibt es jetzt 19 chinesische Baumstreifenhörnchen zu entdecken. Die kleinen Akrobaten sausen durch Brücken und Gänge hoch über den Köpfen der Besucher – manchmal so schnell, dass man sie kaum erwischen kann. Gemeinsam mit zwei Fasan-Paaren teilen sie sich eine nagelneue Volierenlandschaft. Ein besonderes Erlebnis für große und kleine Tierfreunde!

Geöffnet: täglich, 9–18 Uhr, Tierpark Hexentanzplatz, Thale, www.tierpark-thale.de

Nachdem der erste Besucheransturm bei der Eröffnung der Streifenhörnchen-Anlage vorbei ist, stärkt sich dieses Exemplar erst einmal mit Futter. Insgesamt 19 chinesische Baumstreifenhörnchen bewohnen das mehrteilige Gehege im Tierpark Hexentanzplatz Thale. (Foto: Kjell Sonnemann)

Taschenlampenführungen für Kinder in der Baumannshöhle

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: 25./28. oder 30. Oktober, 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Mit Taschenlampe unterwegs: Kinder entdecken in der Rübeländer Tropfsteinhöhle spannende Geheimnisse und erfahren, wie Stalaktiten und Stalagmiten entstehen. (Foto: Veranstalter)

Chocolart 2025 – Schokolade erleben in allen Variationen in Wernigerode

Beim Schokoladenfestival in Wernigerode können Familien gemeinsam in die süße Welt der Schokolade eintauchen. Neben internationalen Chocolatiers mit köstlichen Kreationen gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Mitmachaktionen, Kunst, Musik und Wettbewerben. Auch für Kinder wird viel geboten – vom Halloween-Spaß bis hin zu spannenden Gewinnspielen. So wird die Altstadt für einige Tage zu einem Erlebnisparadies für große und kleine Schokofans.

Datum: 29. Oktober – 2. November 2025, ganztägig, Wernigerode, Innenstadt

Hogwarts zu Gast bei den Mönchen: Sagenhafte Familienführungen im Kloster Michaelstein

In den KlosterRäumen Michaelsteins sind deutliche Ähnlichkeiten zur berühmtesten Zaubereischule der Welt zu erkennen. Die Mönche selbst hatten es zwar nicht so mit der Magie und Zauberritualen, dennoch zeigen sich viele Parallelen zu Professor Snapes Zaubertrankzutaten und Professor Sprouts Gewächshaus. Auch Fabelwesen und Hexen, sowie Monster und Dämonen waren den Mönchen nicht unbekannt. Wie sie sich davor schützten und welche Hilfsmittel die Muggel gegen die dunklen Wesen der Nacht im Mittelalter hatten, wird während der beiden Familienführungen am 31. Oktober und am 1. November, jeweils um 17 Uhr, geklärt.



Datum: 31. Oktober und 1. November, jeweils 17 Uhr, Kloster Michaelstein, Michaelstein 15, 38889 Blankenburg (Harz)

Abheben im Harz: Das Luftfahrtmuseum Wernigerode

Im Luftfahrtmuseum Wernigerode wird Technikgeschichte lebendig: Mehr als 2.000 Exponate – vom Jet bis zum Helikopter – sind dort zu sehen. Für Familien besonders spannend sind die Mitmachangebote: Kinder können in der begehbaren Transall auf dem Dach eine Riesenrutsche nutzen, mit der Museumsführerin „Fanny“ per Audioguide durchs Haus gehen oder an Experimentierstationen den Gesetzen der Luft auf den Grund gehen. Auch Flugsimulatoren laden zum Ausprobieren ein.

Adresse: Gießerweg 1, 38855 Wernigerode, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass: 16.30 Uhr), luftfahrtmuseum-wernigerode.de

Im Flugsimulator können Kinder selbst einmal das Steuer übernehmen und den Traum vom Fliegen ausprobieren. (Foto: MZ)

Spektakulärer „Hexenbesen“ im Harz eröffnet

Ein neues Ausflugsziel lockt Familien an den Südrand des Harzes: In Rothesütte wurde die Erlebniswelt „HEX“ mit dem weltweit größten Hexenbesen eröffnet. Das 70 Meter hohe Bauwerk beeindruckt nicht nur durch seine Dimensionen – von der Plattform in 44 Metern Höhe haben Besucher einen Panoramablick bis zum Brocken. Für Kinder und Abenteuerlustige gibt es gleich zwei Rutschen, die von der Aussichtsplattform hinabführen. Damit bietet der „Hexenbesen“ eine Mischung aus Nervenkitzel, Naturerlebnis und Familienausflug.

Lesen Sie auch: Der größte seiner Art kostete 17 Millionen Euro! Riesiger Hexenbesen im Harz eröffnet

Eröffnung: seit September 2025 geöffnet, Rothesütte, Thüringer Harz, nahe der Landesgrenze Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

Neuer Sonderstempel auf dem Hexentanzplatz in Thale

Ab sofort können Wanderfreunde ihre Sammlung um einen besonderen Stempel erweitern: Im Hexendorf auf dem Hexentanzplatz bei Thale steht nun ein eigener Sonderstempelkasten der Harzer Wandernadel. Damit ist einer der beliebtesten Ausflugsorte im Harz endlich auch direkt im Wanderpass verewigt. Praktisch für Familien: Der Kasten ist so niedrig angebracht, dass auch Kinder bequem stempeln können. Rund um den Hexentanzplatz locken außerdem weitere Stempelstellen und spannende Ausflugsziele – perfekt für eine gemeinsame Tour durch das Bodetal.

Lesen Sie auch: Endlich! Hexendorf bekommt eigenen Sonderstempel der Harzer Wandernadel

Eröffnung des Stempelkastens im September 2025, täglich geöffnet, Hexendorf auf dem Hexentanzplatz, Thale (Harz)

Tropische Schmetterlinge in Wittenberg bestaunen

Wer dem grauen Herbstwetter entkommen möchte, findet im Alaris Schmetterlingspark Wittenberg noch bis 2. November ein Stück Sommer. Zwischen Palmen und tropischen Pflanzen schwirren derzeit hunderte exotische Schmetterlinge aus aller Welt – vom schillernden blauen Himmelsfalter bis zum Indischen Blatt, dem Meister der Tarnung. Mehr als 40 Arten lassen sich im warmen Tropenhaus beobachten, einige beim Schlüpfen sogar aus nächster Nähe.

Was mit dem Reh Fridolin passiert ist, erfahrt ihr im Alaris Schmetterlingspark in Wittenberg. (Foto: Veranstalter)

Ein besonderer Tipp: Auf Anfrage gibt es einen Blick hinter die Kulissen in die Auffangstation für Rehe. Chef Georg Kersten Liebold erzählt dort die Geschichten seiner Schützlinge – und bei den zahmen Rehen Elisabeth und Friedolin ist Streicheln ausdrücklich erlaubt.

Geöffnet: täglich bis 2. November 2025, 10–16 Uhr, Alaris Schmetterlingspark, Rothemarkstraße 131, 06886 Wittenberg, www.schmetterlingspark-wittenberg.de

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Familienfest auf der Oberburg Giebichenstein

Zum Abschluss einer erfolgreichen Saison lädt das Stadtmuseum Halle Familien am Samstag, 25. Oktober 2025, von 11 bis 18 Uhr auf die Oberburg Giebichenstein ein. Beim großen Saisonabschlussfest warten viele Mitmachaktionen auf kleine und große Besucherinnen und Besucher: Kinder können Ritterschilde bemalen, Zinn-Andenken gießen oder Flammkuchen im Lehmbackofen backen. Außerdem gibt es Kurzführungen, historische Fechtvorführungen, Musik und herzhafte Leckereien. Der Tag klingt stimmungsvoll am Lagerfeuer aus.

Datum: Samstag, 25. Oktober 2025, 11–18 Uhr (Lagerfeuer ab 17 Uhr), Adresse: Oberburg Giebichenstein, Seebener Str. 1, 06114 Halle (Saale), Infos: www.stadtmuseumhalle.de

Auch auf der Burg Giebichenstein neigt sich die Saison dem Ende - mit einem Familienfest. (Foto: Veranstalter)

Der Berg spukt: Gruselzoo in Halles Bergzoo

Gänsehaut garantiert: Noch bis zum 2. November wird es mittwochs bis sonntags auf dem Reilsberg gruselig. Alle Halloweenfans tauchen dann in die deutschlandweit einzigartige Gruselwelt ein. Über 40 fantastische, witzige und gruselige Schaubilder und Szenen, die dank modernster Animationstechnik, Sound und Spezialeffekten zum Leben erwachen, warten auf die Besucher.



Datum: Bis 2. November, mittwochs bis sonntags, nach Einbruch der Dunkelheit, vorher ist regulärer Zoobetrieb

Der Gruselzoo lockt kleine und große Halloween-Fans in den Bergzoo Halle. (Foto: Veranstalter)

BattleKart in Halle bringt Videospiel-Action auf die Rennstrecke

Wer Kartfahren mag und Videospiele liebt, sollte sich Halles neue Attraktion nicht entgehen lassen: In der Berliner Straße 191 hat BattleKart – Beyond Reality eröffnet. Hier verschmelzen reale Elektro-Karts mit virtuellen Spielelementen. Auf dem Boden erscheinen Rennstrecken, Hindernisse und Power-Ups, die wie aus Mario-Kart-Zeiten wirken – nur dass man selbst im Kart sitzt statt am Controller. Dank Projektionstechnik und Sensorik werden Treffer, Drifts und Boosts millimetergenau erkannt. Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi – vom klassischen Rennen über Fußball bis hin zu „BattleSnake“.

Seit 16. Oktober geöffnet: täglich, Termine online buchbar, Adresse: Berliner Straße 191, 06116 Halle (Saale), Preise: ab 18 € pro Runde, Infos und Buchung: www.battlekart.com/halle

Familiennachmittag im Landesmuseum für Vorgeschichte

Im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle dreht sich beim nächsten Familiennachmittag am Sonntag, 26. Oktober 2025, alles um das Thema „Der Teufel von Mallerbach“. Kinder ab sechs Jahren und ihre Begleitung können dabei auf spielerische Weise Geschichte entdecken und eigene Pilgerzeichen gießen. Das Mitmachangebot lädt zum Forschen, Gestalten und Staunen ein – direkt am Stammsitz der berühmten Himmelsscheibe von Nebra. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Datum: Sonntag, 26. Oktober 2025, 14 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte, Richard-Wagner-Str. 9, 06114 Halle (Saale)

Anmeldung: 0345 / 52 47-375, -359, -361 oder -465 oder per E-Mail: besuch@landesmuseum-vorgeschichte.de, www.landesmuseum-vorgeschichte.de

Auch er ist zu sehen: Vor dem vier Meter großen Modell eines Europäischen Waldelefanten steht eine Besucherin im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale). (Foto: dpa)

Ballettabend für Eltern – Workshop für Kinder

Einen Abend lang Kultur genießen – ganz ohne Babysitterstress: Das Ballett Halle macht’s möglich. Während Erwachsene am 14. November 2025 die Vorstellung „DUSK“ erleben, können Kinder ab sechs Jahren parallel an einem kostenlosen Ballettworkshop teilnehmen. Geleitet wird dieser von Ballettdirektor Michal Sedláček und Emma Harrington, der Leiterin der Ballettakademie am Opernhaus Halle.

Der Workshop beginnt um 19 Uhr, Treffpunkt ist der Bühneneingang der Oper, Universitätsring 24. Nach der Vorstellung (gegen 20.10 Uhr) können die Kinder dort wieder abgeholt werden.

Datum: 14.11.2025, Workshop 19 Uhr, Vorstellung 19.30 Uhr, Opernhaus Halle, Universitätsring 24, Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Kinder begrenzt, Anmeldung per E-Mail an: michal.sedlacek@buehnen-halle.de, www.buehnen-halle.de

Silbersalz Festival 2025 – Entdecke Wissenschaft und Filme!

Für kleine und große Forscher gibt es beim Silbersalz Festival in Halle jede Menge zu erleben: spannende Filme, knifflige Experimente und interaktive Wissenschaftsshows! Ihr könnt selbst Dinge ausprobieren, lustige Experimente sehen und entdecken, wie Wissenschaft richtig Spaß machen kann. Highlights sind unter anderem die fulldome-Show im Planetarium, der Wissenschaftsmarkt im Kaufhaus und spannende Mitmachaktionen rund um Technik und Natur. Ein Abenteuer für die ganze Familie!

Lesen Sie auch: Mit Youtube-Stars und Astronauten: Silbersalz-Festival in Halle so spektakulär wie noch nie

Datum: 29. Oktober – 2. November 2025, täglich ab 10 Uhr, Ort: Marktplatz 24, Halle (Saale) und andere, www.silbersalz-festival.com

Von der glühend heißen Oberfläche des Merkur bis zu den eisigen Rändern des Pluto – das Planetarium lädt zu einer rasanten Reise durchs Sonnensystem ein. (Foto: Veranstalter)

Sonderausstellung "Zauberhafte Spielzeugwelt" im Museum Petersberg

Das Museum Petersberg präsentiert bis zum 6. Januar 2026 die neue Sonderschau „Zauberhafte Spielzeugwelt – Erzgebirgsspielzeug aus der Zeit von 1900 bis 1950“. Die Ausstellung begleitet die Besucher über die Feiertage, ist aber auch schon vor der Weihnachtszeit sehenswert. Das filigran gedrechselte, bunte Holzspielzeug aus der Sammlung von Familie Schmidt (Aken an der Elbe) ist wesentlich unbekannter und weniger saisongebunden als die typische Erzgebirgs-Dekoration.



Das Museum hat Di. bis So. von 10 bis 17 Uhr geöffnet



Datum: Bis 6. Januar, Museum Petersberg, Alte Hallesche Straße 28, 06193 Petersberg

Ab ins All! Abenteuergeschichte im Planetarium Merseburg

Am Sonntag, 26. Oktober, 16 Uhr, gibt es im Planetarium Merseburg am Gotthardteich das Familienprogramm „3-2-1 Liftoff“. Die kleinen Besucher gehen in der neuen Fulldome-Show auf eine turbulente Reise. Die Frage ist, wie kann man überhaupt die Erde verlassen und in das Universum fliegen? Die preisgekrönte Abenteuergeschichte vermittelt anschaulich und witzig Wissen.

Datum: Sonntag, 26. Oktober 2025, 16 Uhr, Adresse: Planetarium Merseburg, Gotthardteich, 06217 Merseburg, www.planetarium-merseburg.de

Zauberfest mit vielen Neuheiten und Programm für Familien

Am Wochenende verwandelt sich Merseburg wieder in eine magische Stadt: Zum 17. Merseburger Zauberfest lädt die Stadt Groß und Klein in die Innenstadt ein. Erstmals wird die Burgstraße zur bunten Flaniermeile, auf der Kinder mit Kreide malen und Besucherinnen und Besucher entspannt bummeln können. In der Touristinformation kann am Samstag und Sonntag gebastelt und gemalt werden – perfekt auch als Regenpause. Auf dem Markt sorgen Musik, Stelzenwesen, Trommler und Straßenkünstler für zauberhafte Stimmung.

Lesen Sie auch: Zauberfest in Merseburg: LIVEZEIT mit Chris am 24. Oktober mit voller Magie

Für Familien gibt es außerdem viele Extras: Am Samstag können im Dom Kreuzgang von 14 bis 16 Uhr „Duftsäckchen und Zauberbeutel“ gebastelt werden, am Sonntag steht um 14 Uhr eine Sonderführung in die Fürstengruft auf dem Programm.

Datum: Samstag, 25., und Sonntag, 26. Oktober 2025, Innenstadt Merseburg, rund um Markt und Burgstraße, Highlights: Bastelaktionen in der Touristinfo, Bühnenprogramm mit „Leichtfuß & Liederliesel“, Zauberwesen, Familienangebote im Dom, www.merseburg.de

Kunterbuntes Noviland öffnet im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von 4 bis 10 Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Am 4. Oktober hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Lesen Sie auch: Aus dem Drachenschlaf erwacht - Noviland eröffnet im Shoppingcenter Nova

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Datum: seit 4. Oktober, Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Gruseliges Vergnügen für die ganze Familie: Halloween im Belantis

Noch bis zum 1. November 2025 verwandelt sich der Freizeitpark Belantis bei Leipzig in ein schaurig-schönes AbenteuerReich. An allen Freitagen und Samstagen im Oktober sowie am 1. November erwartet euch ein Halloween-Special mit verlängerten Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr.

Tanzender Grusel am Parkeingang: Schon beim Betreten des Belantis-AbenteuerReichs sorgen die fröhlichen Skelette für Halloween-Stimmung. (Foto: Jessica Quick)

Für die Kleinen gibt es altersgerechte Grusel-Labyrinthe wie den Düsteren Märchenwald und den Fluch des Imhotep, während die Großen sich in die Grabkammer des Grauens oder das Irrgarten des Schreckens wagen können

Datum: Bis 1. November 2025, freitags und samstags sowie am 1. November: 10 - 20 Uhr, Belantis – Das AbenteuerReich, Zur Weißen Mark 1, 04249 Leipzig

Halloween-Fahrt durch das Wippertal am 30. Oktober

Um Halloween gebührend zu feiern, zieht am Abend vorher am 30. Oktober der Wippertaler Grusel-Express dreimal durch das Wippertal. Los geht es jeweils um 17.29 Uhr, 18.50 Uhr und 21.29 Uhr vom Bahnhof Klostermannsfeld nach Wippra. Die Gruselfahrt führt über den Hasselbach Viadukt und durch einen Zauberwald. Düstere Gestalten, Hexen, Teufel und Geister säumen den Weg. Für süße Stärkung und schaurig-schöne Extras ist gesorgt. Auf der Rückfahrt werden die Wippergeister mit Hupen und Pfeifen vertrieben. Die Anmeldung ist telefonisch unter 039222 63 99 99 möglich.



Datum: 30. Oktober, Start ist Bahnhof Klostermannsfeld

Freizeitpark "ArkaZien" vor den Toren Leipzigs: Abenteuer ganz ohne Hightech und Computer

Auf die Besucher warten merkwürdig geformte und von dichtem Pflanzengrün umwucherte Gebäude ebenso wie kühne Konstruktionen oder lustige Figuren. Kreuz und quer verknüpft durch unzählige Leitern, Treppen, Wackelbrücken, Kletterseile, -netze, Röhrentunnel, Rutschen, bildet sich daraus ein wahres Wirrwarr unzähliger Spielideen. Jeder Weg hindurch führt in ein rätselhaftes Irgendwo. Genau darin liegt wohl das Geheimnis dieses Freizeitparks in Beiersdorf bei Grimma, der sich so völlig anders anfühlt als die meisten anderen. ArkaZiens Attraktionen kommen nicht nur ohne Hightech und Computer aus – sie funktionieren sogar ohne Strom.



Öffnungszeiten: Während der Herbstferien in Sachsen (bis zum 19. Oktober) täglich sowie am Reformationstag (31. Oktober) jeweils von 10 bis 18 Uhr (Tageskasse bis 17 Uhr). Ansonsten: Oktober 2025 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr (Tageskasse bis 17 Uhr).

Der Freizeitpark "ArkaZien" bei Leipzig bietet Attraktionen, die auch ohne Strom funktionieren. (Foto: Carten Heinke)

Adresse: An der Steinklöbe 16, D-06642 Nebra, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, himmelsscheibe-erleben

Auf Rätseljagd mit Claude Monet in Leipzig

Pünktlich zu den Herbstferien in Sachsen lädt das Panometer Leipzig wieder zur beliebten Familienaktion „Wo ist Claude?“ ein. Noch bis zum bis 2. November 2025 können Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam den berühmten Maler Claude Monet im Ausstellungshaus aufspüren. Acht Rätselumschläge führen durch die Ausstellung und helfen dabei, sein Versteck zu finden. Unter allen erfolgreichen Teilnehmenden wird wöchentlich ein Familienticket für die kommende Panorama-Schau „ANTARKTIS“ verlost.

Datum: Bis 2. Nov. 2025, täglich Familienführungen in den Herbstferien: Montag bis Freitag, 11 Uhr, Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig, empfohlen ist die Rätseljagd für Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Für jüngere Gäste gibt es die reguläre Rätselrallye

Familienerlebnis in der Kunst: Kinder und Eltern können in der Panorama-Ausstellung „Die Kathedrale von Monet“ gemeinsam rätseln, entdecken und spielerisch in die Welt des berühmten Malers eintauchen. (Foto: Tom Schulze (c) Asisi)

Kreatives Herbstferienprogramm in der Arche Nebra

In den Herbstferien (13. bis 24. Oktober 2025) wartet in der Arche Nebra im Burgenlandkreis ein spannendes Mitmachprogramm für Kinder bis 16 Jahre – und an diesen Tagen ist der Eintritt sogar frei!

Donnerstags, 23. Oktober, wird es metallisch: Dann können Kinder kleine Himmelsscheiben aus Zinn gießen und als Andenken mit nach Hause nehmen.

Die Aktionen dauern jeweils etwa eine Stunde; die Frottage kostet 3 €, das Zinngießen 5 €. Für das Gießen ist eine Anmeldung erforderlich – per E-Mail an aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter +49 34461 2552‑13.

Datum: Bis 25. Oktober, dienstags und donnerstags, 10–16 Uhr, Arche Nebra, Am Weinberg 1, 06642 Nebra

Ein stolzes Kind präsentiert seine selbst gegossene Himmelsscheibe aus Zinn in der Arche Nebra. (Foto: Marco Warmuth/Arche Nebra)

Führung in die Unterwelt in Zeitz

Der Verein "Unterirdisches Zeitz" begann in den 1990er Jahren, ein Labyrinth von unterirdischen Gängen unter der Altstadt zugänglich zu machen. Bis zu fünf Kilometer lang soll das System aus Gängen, Stollen und Kammern sein.

Zeitz ist unterirdisch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Fast jedes zweite Haus in der Altstadt hat Gänge. Etwa 700 Meter sind begehbar. Seit Eröffnung haben etwa 360.000 Menschen die Anlagen besichtigt. Etwa 7.000 Besucher kommen pro Jahr.

Mit einer Schatzsuche zum Kindergeburtstag begeistert der Verein jedes Jahr viele Kinder. Ein Abenteuer in den Gängen auf der Suche nach verborgenen Schätzen ist garantiert.

Führungen sind nach Anmeldung möglich.

Kontakt: Interessensgemeinschaft "Unterirdisches Zeitz" e.V., Altmarkt 21, 06712 Zeitz, info@unterirdisches-zeitz.de

Etwa 700 Meter lang sind die Gänge, die Besucher begehen können. Andreas Wilke führt sie in die Unterwelt und kennt viele ihrer Geheimnisse. (Foto: René Weimer)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Lumagica bringt Lichterzauber im Elbauenpark: „In 80 Tagen um die Welt“

Der Elbauenpark hat sich auch in diesem Jahr wieder in ein funkelndes Abenteuerland verwandelt! Unter dem neuen Motto „In 80 Tagen um die Welt“ können Familien noch bis zum 30. November die Weltreise von Jules Verne in einer spektakulären Lichtershow erleben. Familien dürfen sich auf ein emotionales Gesamtkunstwerk voller Magie, Licht und Staunen freuen – ein Erlebnis für Groß und Klein.

Lesen Sie auch: Was der Eintritt kostet und wann man schneller in die Show reinkommt

Datum: Bis 30. November 2025, täglich geöffnet, Elbauenpark Magdeburg, Harsdorfer Str. 1, 39114 Magdeburg

Die Lumagica im Magdeburger Elbauenpark zeichnet mit leuchtenden Attraktionen Jules Vernes "Reise um die Welt in 80 Tagen" nach. (Foto: Anne Schulz)

Saisonabschluss im Freilichtmuseum Diesdorf: Herbstfest mit buntem Programm und Irish-Folk

Das Museum veranstaltet am Sonntag, den 26. Oktober 2025, von 10 bis 17 Uhr sein großes Herbstfest zum Saisonabschluss. Ein abwechslungsreicher Aktionstag widmet sich der traditionellen Holzverarbeitung, bei der Besucher die Arbeit mit Axt und Beil erleben können. Für Kinder gibt es ein buntes Programm mit Apfelpuffer backen und Waldtierspuren lesen.

Die Briefmarkenfreunde Pretzier bieten Mitmachaktionen, zudem ist das „Event-Team Philatelie“ der Deutschen Post zum Ende der Briefmarkenausstellung zu Gast. Die Band Northbound sorgt mit Irish und Scottish Folk für die musikalische Untermalung. Regionale Köstlichkeiten runden das herbstliche Fest für die ganze Familie ab.



Datum: 26. Oktober, ab 10 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf, 29413 Diesdorf, Molmker Str. 23

Mr Gum und der fliegende Tanzbär

Ein riesiger Bär stolpert nach Bad Lamonisch – und gerät prompt in die Fänge des fiesen Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Kumpan zwingt er das Tier zum Tanzen, um reich zu werden. Doch da haben sie nicht mit Polly gerechnet: Die mutigste Neunjährige der Stadt stürzt sich in ein turbulentes Abenteuer voller Witz, Spannung und Freundschaft. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für alle ab 8 Jahren.

Datum: Sa, 01.11., 18.00 Uhr | Sa, 15.11., 18.00 Uhr | Fr, 12.12., 18.00 Uhr | So, 28.12., 18.00 Uhr | Mo, 29.12., 15.00 Uhr, jeweils ca. 85 Minuten, Theater Magdeburg, Kammer 2, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Die Kinderoper „Der Zaunkönig und die silberne Flöte im Theater Magdeburg

Der kleine Zaunkönig kehrt in diesem Herbst an das Theater Magdeburg zurück. Im intimen Podium werden die Jüngsten, ab 4 Jahren, dazu angeregt, genau hinzuhören und neugierig wie der Zaunkönig die Welt der Musik zu entdecken.



Datum: 6. (11 Uhr) und 8. November (16 Uhr), Opernhaus, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

"Der kleine Zaunkönig" kehrt zurück ans Theater Magdeburg. (Foto: Andreas Lander)

Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Ein tolles Ziel fürs Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Zwischen bunten Blumen und liebevoll gestalteten Märchenfiguren können Familien in 35 Häuschen, einem Schloss und einer Burg in fantasievolle Geschichten eintauchen. Kinder toben auf Spielplätzen und in der Spielscheune – und im „Irrgarten des Lebens“ wird gerannt, gelacht und gestaunt.

Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro.

Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen. (Foto: Märchenpark und Duftgarten Salzwedel)

Kurzurlaub auf dem Pferdehof in Tangermünde

Das werden Mädchen lieben: Auf dem Hof Albrecht in Buch bei Tangermünde in der Altmark können Familien tolle Tage verbringen. Kinder freuen sich über das Streichelgehege mit Eseln, Ponys und Schafen oder über eine Kutschfahrt, während Reiterinnen und Reiter von geführten Ausritten bis hin zu Reitstunden spannende Abenteuer finden. Wer lieber entspannt, nutzt den überdachten Außenwhirlpool. Dank der Nähe zum Elberadweg ist der Hof auch ein idealer Ausgangspunkt für kleine und große Touren.

Adresse: Breite Straße, 39590 Tangermünde OT Buch, hof-albrecht.com

Ein Stück Afrika vor der Haustür: Straußenland Nedlitz

Im Straußenland Nedlitz erleben Familien ein Stück Afrika mitten in Sachsen-Anhalt: Auf geführten Safaris kommen Besucher den größten Vögeln der Welt ganz nah, erfahren Spannendes über ihre Lebensweise und können sogar Straußeneier bestaunen. Wer mag, stärkt sich anschließend im Farm-Café mit hausgemachten Leckereien oder stöbert im Hofladen nach Souvenirs wie Straußeneierlikör und Federprodukten.

Adresse: Am Bahnhof 10a, 39291 Nedlitz OT Büden Bahnhof, Mi bis Fr, 14 bis 18 Uhr, Sa/So 12 bis 18 Uhr (März bis Oktober)

Chefin Simone Holldorf hat den Straußenhennen einen Eimer voll Getreideleckerlis mitgebracht. (Foto: Bernd Kaufholz)

