Ausflugstipp in Sachsen-Anhalt Besondere Leidenschaft: Warum Wahl-Harzer Flugzeuge sammelt
In Wernigerode hat der Unternehmer Clemens Aulich aus seiner Leidenschaft für die Fliegerei das Luftfahrtmuseum eröffnet - mit Transall auf dem Dach, Hollywood-Kontakten und einigen Besonderheiten.
15.08.2025, 11:15
Wernigerode. - Die einen sammeln Briefmarken, die anderen Münzen oder Bücher. Seltener kommt es vor, dass jemand Flugzeuge sammelt. Doch es gibt sie – Menschen wie Clemens Aulich. Er ist der lebende Beweis dafür, dass Sammelleidenschaft auch abheben kann.