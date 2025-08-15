In Wernigerode hat der Unternehmer Clemens Aulich aus seiner Leidenschaft für die Fliegerei das Luftfahrtmuseum eröffnet - mit Transall auf dem Dach, Hollywood-Kontakten und einigen Besonderheiten.

Clemens Aulich hat das Luftfahrt Museum in Wernigerode gegründet. Dort stellte er seine Sammlung an Flugobjekten aus.

Wernigerode. - Die einen sammeln Briefmarken, die anderen Münzen oder Bücher. Seltener kommt es vor, dass jemand Flugzeuge sammelt. Doch es gibt sie – Menschen wie Clemens Aulich. Er ist der lebende Beweis dafür, dass Sammelleidenschaft auch abheben kann.