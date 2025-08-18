Die Lumagica macht in Magdeburg vom 1. Oktober bis Ende November 2025 wieder Station. Was der Eintritt kostet und wann man schneller reinkommt.

Was der Eintritt kostet und wann man schneller in die Show reinkommt

Illuminierter Angersee bei der Lichtershow Lumagica im Elbauenpark in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Lumagica dürfte wieder zehntausende Besucher anziehen. Das müssen sie wissen:

Was kostet die Lumagica in Magdeburg

Eintritt in die Lumagica 2025: Erwachsene zahlen von Montag bis Donnerstag im Online-Verkauf 18 Euro, Studenten 15 und Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren 11 Euro, eine Familienkarte kostet 23 Euro.

Freitags bis sonntags und an Feiertagen sind von Erwachsenen 20 Euro, von Studenten 17, von Kindern und Jugendlichen 13 sowie von Familien 52 Euro zu zahlen. Die Familienkarte gibt es für 2 Erwachsene plus 2 Kinder oder einen Erwachsenen und 3 Kinder. Gruppentarife sind ebenfalls möglich.

Tipp: So geht es schneller und bequemer rein

Empfohlen wird, sich online über ein Zeitfenster Tickets zu sichern. In der Vergangenheit kam es immer wieder mal zu großem Andrang zu Hochzeiten. Ticketverkauf ab 21. August 2025, 10 Uhr. Tickets gibt es unter anderem hier.

Wer ohne Vorverkauf rein will und auf den Spontanbesuch setzt, dem sind die Tage von Montag bis Donnerstag empfohlen.

Wer an der Abendkasse kauft oder sich nicht auf einen bestimmten Tag festlegen will, zahlt bis zu 5 Euro mehr pro Ticket.

So kann man Parken bei der Lumagica

Parkplätze gibt es am Elbauenpark in der Regel genug. Allerdings sind Gebühren zu zahlen. Von zwei größeren Parkplätzen aus gelangt man aber über sicher und beleuchtete Wege nach maximal zehn Minuten zum Eingang am Rosengarten.