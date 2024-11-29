Ja, Kinder dürfen auch schon eine Vorlesung - in der Kinderhochule. Dort gibt es eine Pfysikstune über Seifenblasen. In einem Schloss wachsen die Winterlinge und dazwischen tanzt der DDR-bekannte Alfons Zitterbacke. Unsere Familien-Events aus Sachsen-Anhalt bringen Kinderaugen zum Leuchten.

Können Seifenblasen eckig sein? Wer findet DDR-Pechvogel Zitterbacke im Schloss? Das sind unsere Familientipps ...

Das Schloss Ostrau war Filmkulisse für die Unterkunft während Zitterbackes Klassenfahrt. Hier lieferte sich Pechvogel Alfons, gespielt von Luis Vorbach (auch aus „Die Schule der magischen Tiere“ bekannt) eine saftige Tomatensoßenschlacht mit Lehrer Flickendorf (Thorsten Merten).

Magdeburg/Halle (Saale). Ob riesige Dinosaurier in Magdeburg, Seifenblasen in der Uni oder Winterling im Schloss – diese Ausflugstipps bieten Familien abwechslungsreiche Erlebnisse. Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

Ausflug nach Thüringen: Spektakuläre Dinosaurier-Nachtexpedition in Erfurt

Gigantische Dinos erobern den egapark in Erfurt. Foto: SWE/egapark

Noch bis zum 1. März verwandelt sich der egapark in Erfurt in eine faszinierende Welt aus Licht und Urzeitgeschichte. Jeweils von Mittwoch bis Sonntag sowie während der Winterferien täglich, bietet die Veranstaltung „Dino Lights“ eine außergewöhnliche Kombination aus wissenschaftlicher Bildung und moderner Lichtkunst.

Urzeitriesen erwachen im egapark in Erfurt zum Leben. Foto: SWE/egapark

Über 20 lebensgroße, wissenschaftlich rekonstruierte Dinosaurier werden durch ein raffiniertes Lichtdesign und farbdramatische Effekte in Szene gesetzt. Das Besondere an dieser Inszenierung ist die animatronische Technik: Die Urzeitriesen erwachen durch realistische Bewegungen und Brüllgeräusche zum Leben.



Datum: 24. Januar bis 1. März, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 17:00 bis 20:00 Uhr Freitag und Samstag von 17:00 bis 21:00 Uhr Thüringens Ferien täglich ab 17 Uhr (So - Do bis 20 Uhr / Fr & Sa bis 21 Uhr), Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt

So sah der T-Rex in seiner Heimat China aus, bevor er nach Erfurt gebracht wurde. Foto: World of Lights

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Jugendcamp Modellflugtag in Jessen

Am 28. Febraur findet ab 12 Uhr der Modellflugtag des Modellflugclubs Jessen e.V. im Rahmen des 3. Jugendcamps statt. Der Eintritt ist frei. Zu Beginn des Programms basteln Kinder mit Unterstützung erfahrener Modellpiloten eigene kleine Flugmodelle. Um 13 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung, begleitet von Informationsangeboten rund um Modellbau und Modellflug. Ab 14 Uhr startet eine große Indoor-Flugshow mit Pilotinnen und Piloten aus ganz Deutschland. Zum Auftakt der Flugshow wird zudem ein Wettbewerb der zuvor gebauten Modelle ausgetragen.



Datum: 28. Februar, ab 12 Uhr, Mehrzweckhalle, Straße der Jugend 9, 06917 Jessen

Eisvergnügen für die ganze Familie im Harz

Auf 600 Metern Höhe bietet die Schierker Feuerstein Arena in Schierke in den Ferien jede Menge Abwechslung: Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Eisdiscos, Eislaufkurse und das beliebte Schlägerlaufen mit Schläger und Puck. Kinder wie Erwachsene können hier Neues ausprobieren, sich austoben oder einfach gemeinsam Zeit auf dem Eis verbringen. Kultur- und Sportveranstaltungen runden das Angebot ab und machen die Arena zu einem idealen Ausflugsziel für Familien.

Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2, 38879 Wernigerode OT Schierke

Die Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg produziert echtes Glück

In der Glasmanufaktur Harzkristall kann man Glasmacher und Glasmaler bei der Arbeit beobachten. Aber nicht nur das: erwachsene Besucher und Kinder haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und sich ihre eigenen Christbaumkugeln zu blasen, Figuren zu gießen oder Durstkugeln herzustellen. Zusätzlich wird ein Glasmacherkurs angeboten, in dem Interessierte Schritt für Schritt alles über die Arbeitsgänge und Werkezuge lernen.

Datum: von Montag bis Sonntag von 9.30 - 17.30 Uhr geöffnet, bei einigen Angeboten wird um Voranmeldung gebeten

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Lesung für Kinder in Köthen mit Benno Bär

Benno Bär war lange in der winterlichen Kälte unterwegs und sehnt sich nach seinem warmen Zuhause. Kurz vor der Haustür stellt er jedoch fest, dass sein Schlüssel verschwunden ist. Seine Freunde stehen ihm sofort zur Seite, und gemeinsam finden sie einen Weg, damit Benno doch noch ins Warme gelangt. Die Geschichte erzählt einfühlsam von Zusammenhalt, Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung. Sie ist für Kinder im Alter von drei bis vier Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Datum: 26. Februar, 17 Uhr, Stadtbibliothek Köthen, Marktplatz 1, 06366 Köthen

Antarktis entdecken: Ferien- und Familienführungen im Panometer Leipzig

Im Februar 2026 bietet das Panometer Leipzig zur Panoramaausstellung »ANTARKTIS« ein umfangreiches Winterferienprogramm für Familien. In interaktiven Führungen entdecken Kinder und Erwachsene gemeinsam die eisige Welt des Südpols, rätseln über erstaunliche Fakten, erleben Tiere des Eises oder erkunden die Antarktis mit allen Sinnen.

Aktuelle Panoramaausstellung: ANTARKTIS (neu ab 24. Januar 2026) (Foto: Veranstalter/asisi)

"Aladin - das Musical" in Bitterfeld-Wolfen, Wernigerode und Halle

Zu Beginn des neuen Jahres entführt das Theater Liberi Familien in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht: Kleine und große Märchenfans sind eingeladen, in Bernburg die humorvolle Fassung von „Aladin – das Musical“ zu erleben. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical mit eigens komponierten Songs. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Für den Termin in Halle könnt ihr in unserem kostenlosen Familiennewsletter am Donnerstag (26.2.) Tickets gewinnen.



am 27. Februar, 16 Uhr, Städtisches Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen, Puschkinplatz 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen



sowie am 5. und 6. März, 16 Uhr, Harzer Kultur- & Kongresszentrum Albert-Bartels-Straße (Eingang) / Pfarrstraße, 38855 Wernigerode



und am 7. März, 15 Uhr, Steintor-Varieté, Am Steintor 10, 06112 Halle

Das Theater Liberi kommt mit dem Musical "Aladin" nach Sachsen-Anhalt. Foto: Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme

Winterlinge und Zitterbacke: Frühlingserwachen am Schloss Ostrau

Wenn im Februar und März tausende gelbe Winterlinge den Park rund um Schloss Ostrau im Saalekreis in ein leuchtendes Blütenmeer verwandeln, wird der Spaziergang zum kleinen Naturabenteuer. An vier Wochenenden lädt der Schloss Ostrau e.V. Familien ein, das Naturschauspiel zu erleben.

Wer Lust auf noch mehr Action hat, kann mit der kostenfreien App „Set-Caching“ auf Drehort-Entdeckung gehen: 2021 wurde hier der Film "Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt" gedreht. In einer GPS-geführten Rätseltour mit sechs Stationen helfen Kinder dem Pechvogel Alfons, seine Klassenfahrt zu retten – mit Filmszenen, Mini-Games und Augmented Reality. Zum Schluss warten kleine Belohnungen wie Gutscheine fürs Schloss-Café oder die Sommerrodelbahn auf dem Petersberg. Ein Ausflug, der Natur und Kinoabenteuer clever verbindet.

Winterling-Tage Schloss Ostrau, 21. Februar – 15. März (jeweils samstags & sonntags von 12 Uhr – 18 Uhr), Infos zur Mission und Fototour in Ostrau

Ein Schauspiel anderer Art können Familien und Kinder mit der kostenfreien App „Set-Caching“ spielerisch entdecken und erleben, wie das Schloss Ostrau 2021 zum Drehort des Kinofilms „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt“ wurde. (Foto: X Filme Creative Pool GmbH)

Türen auf für den Nachwuchs: Girls’ und Boys’ Day am 23. April

Schrauben statt Stricken, Pflegen statt Programmieren: Am 23. April können Schülerinnen und Schüler beim Girls’ Day und Boys’ Day in Berufe hineinschnuppern, die sie sonst vielleicht nicht auf dem Schirm hätten. Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd ruft Unternehmen aus der Region auf, sich zu beteiligen und jungen Menschen ihre Türen zu öffnen.



Beim Girls’ Day geht es darum, Mädchen für Technik, Handwerk, Ingenieur- und Naturwissenschaften zu begeistern – Bereiche, in denen Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Der Aktionstag biete zudem eine Plattform, um mit weiblichen Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik ins Gespräch zu kommen, teilt die Arbeitsagentur mit. Schülerinnen ab der fünften Klasse können teilnehmen. Parallel dazu findet der Boys’ Day statt. Hier sollen Jungen Berufsfelder kennenlernen, in denen überwiegend Frauen arbeiten – etwa in Erziehung, Soziales, Gesundheit oder Pflege. Ziel sei es, das geschlechtsspezifische Berufswahlverhalten aufzubrechen, so die Agentur.



Praktisches Erleben steht bei beiden Aktionstagen im Mittelpunkt: Betriebe können Berufserkundungen, Mitmach-Aktionen, Workshops oder Hospitationen anbieten – auch digitale Formate sind möglich. Die Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos.

Firmen können ihre Angebote unter www.girls-day.de beziehungsweise www.boys-day.de online eintragen. Über diese Plattformen finden dann auch Mädchen, Jungen, Eltern und Lehrkräfte die Veranstaltungen.

Set-Caching Erlebnis-Touren in Sachsen-Anhalt

Die kostenfreien Set-Caching Erlebnis-Touren führen ganzjährig und flexibel an originalen Drehorten in Sachsen-Anhalt vorbei – ideal für Familien, die frische Luft, spannende Rätsel und einen Ausflug mit Abenteuer verbinden möchten. Highlights für die Vorweihnachtszeit sind unter anderem die digitale Zeit-Reise-Rätsel-Tour „Im Takt der Zeit“ am Schloss- und Domplatz Merseburg passend zum Film „Bach – Ein Weihnachtswunder“ (Mediathek MDR). Film- und Buchfans können zudem auf den Spuren von „Woodwalkers“ in den Blankenburger Sandsteinhöhlen oder der Wintersteinschule aus „Die Schule der magischen Tiere“ in Wernigerode spannende AR-Erlebnisse und Fotomöglichkeiten entdecken.

Datum: ganzjährig, zeitlich flexibel, Ort: Original-Drehorte in Sachsen-Anhalt (z. B. Merseburg, Blankenburg, Wernigerode, Arche Nebra), erlebnisse.set-caching.de

BattleKart in Halle bringt Videospiel-Action auf die Rennstrecke

Wer Kartfahren mag und Videospiele liebt, sollte sich Halles neue Attraktion nicht entgehen lassen: In der Berliner Straße 191 hat BattleKart – Beyond Reality eröffnet. Hier verschmelzen reale Elektro-Karts mit virtuellen Spielelementen. Auf dem Boden erscheinen Rennstrecken, Hindernisse und Power-Ups, die wie aus Mario-Kart-Zeiten wirken – nur dass man selbst im Kart sitzt statt am Controller. Dank Projektionstechnik und Sensorik werden Treffer, Drifts und Boosts millimetergenau erkannt. Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi – vom klassischen Rennen über Fußball bis hin zu „BattleSnake“.

Seit Oktober geöffnet: täglich, Termine online buchbar, Adresse: Berliner Straße 191, 06116 Halle (Saale), Preise: ab 18 € pro Runde, Infos und Buchung: www.battlekart.com/halle

Physik für alle an der Kinder-Uni

Unter dem Titel „Fragen wir mal Platon: Gibt es eckige Seifenblasen?“ lädt die Vorlesungsreihe „Alles Physik – Physik für alle“ an der Martin-Luther-Universität Halle am Samstag, 28. Februar, von 10.15 bis 11.45 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Gustav-Mie-Hörsaal (1. OG) auf dem Weinberg Campus, Bereich Heide-Süd, Theodor-Lieser-Straße 9, statt. Prof. Dr. Detlef Reichert erklärt, warum und wie die Natur oft den einfachsten und elegantesten Weg wählt. Die Experimentalvorlesung richtet sich an Schüler ab Klasse 5 sowie die interessierte Öffentlichkeit. Parallel findet für Grundschülerinnen und -schüler das Angebot „Mathematik am Samstag“ zum Thema „Experimente mit Seifenblasen“ statt.

Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung möglich: www.physik.uni-halle.de

Finale bei den Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle

Der Bergzoo Halle taucht mit den Lichterwelten wieder in ein Meer aus Licht. Unter dem Motto „Fantasy Island“ erwarten die Besucher mehr als tausend leuchtende Figuren, verteilt auf einem über zwei Kilometer langen Rundweg. Auf rund fünf Hektar entsteht so eine Fantasiewelt voller Elfen, Fabelwesen und aufregender Installationen, untermalt von Musik und Soundeffekten. Die Magischen Lichterwelten gehören seit 2018 zu den größten Events ihrer Art und locken bis zum 1. März erneut Besucher von Mittwoch bis Sonntag in den Abendstunden an.

Datum: bis 1. März, Mittwoch bis Sonntag, jeweils 17–21.30 Uhr, Bergzoo, 06114 Halle

Im Bergzoo Halle leuchtet es wieder! Bis zum 1. März gibt es dort die Lichterwelten. (Foto: dpa)

Kunterbuntes Noviland im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von vier bis zehn Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Im Oktober 2025 hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ eröffnet

Im Nova in Günthersdorf (Saalekreis) hat mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena eröffnet, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die Redaktion konnte ihn bereits testen.

Adresse: NOVA Shoppingcenter, Einkaufszentrum NOVA, 06237 Leuna OT Günthersdorf

LEGO-Ausstellung im Oschatzer Museum

Magische Welt in Dresden: Harry Potter™ – Die Ausstellung

Seit Mitte Dezember hat sich Dresden in einen Ort voller Zauber verwandelt: In der interaktiven Ausstellung zu Harry Potter und dem erweiterten Universum entdecken Besucher originale Kostüme, Requisiten und legendäre Filmszenen. Ob Patronus wählen, Zaubersprüche ausprobieren oder Quidditch-Fähigkeiten testen – hier wird die magische Welt für große und kleine Fans lebendig.

Datum: bis zum 3. Mai 2026, Erlwein Forum @ OSTRA-Areal, Dresden, www.harrypotterexhibition.com

Einmal wohnen wie Harry Potter. Sein Zimmer unter der Treppen können Kinder in der Ausstellung in Dresden ab dem 19. Dezember testen. (Fotocredit: Imagine Cupboard under the Stairs)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Elternabend auf dem Unicampus Magdeburg

Am 26. März 2026 lädt die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Eltern von Oberstufenschülerinnen und -schülern zum „Elternabend“ ein. Ab 18 Uhr wird im Hörsaal 2 auf dem Campus über Studienmöglichkeiten und Bewerbungsmodalitäten für die knapp 100 Studiengänge der Universität Magdeburg informiert. Auch Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten, Auslandssemester oder wie und wann Angehörige die Jugendlichen bei der Studienwahl unterstützen können, spielen an dem Tag eine Rolle.

„Elternabend 2026“ der Universität Magdeburg, 26. März 2026, 18 Uhr, Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg, Universitätsplatz 2, Gebäude 22, Hörsaal 2, um eine Anmeldung zum Elternabend wird gebeten.

Im Reich der Urzeit: Dinosaurier-Ausstellung in Magdeburg

Auf einer Ausstellungsfläche von bis zu 5.000 Quadratmetern werden mehr als 50 verschiedene Dinosaurier präsentiert, die vor rund 250 Millionen Jahren auf der Erde lebten. Die Schau vermittelt umfangreiche Informationen über diese Urzeitgiganten sowie über die Geschichte ihrer Entdeckung und Forschung. Die vielseitige Erlebniswelt bietet ein eindrucksvolles und lehrreiches Umfeld für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Im Ausgrabungscamp besteht die Möglichkeit, selbst in die Rolle von Dinoforschenden zu schlüpfen. Für Kinder gibt es einen Dino‑Kindergarten mit Minidinosauriern zum Klettern und Streicheln sowie einen Dinosaurier‑Fotokopf für Erinnerungsfotos.



Datum: 21. Februar bis 8. März, geöffnet ist wochentags von 14 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 18, montags und dienstags bleibt die Ausstellung geschlossen



Und vom 13. März bis zum 15. März zieht die Ausstellung nach Aschersleben, Herrenbreite

Roar! Die Giganten der Urzeit warten in der Dinosaurier-Ausstellung in Magdeburg Foto: Kulturtime Produktion

Ein Zirkustag mit Circus Knopf in Arneburg

„Circus Knopf“ kehrt mit einem neuen Programm zurück und ergänzt die Vorstellung um einen Jonglier-Workshop für junge Interessierte. In der kleinen Manege übernimmt Circusdirektorin Ringel sämtliche Rollen – von Jonglage und Clownerie bis zu Zauberei und musikalischer Begleitung. Gezeigt werden spontane Jonglagen, kunstvolle Diabolo‑Einlagen, magische Momente und humorvolle Zirkusbilder. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, selbst erste Jonglier- und Zirkusübungen auszuprobieren. Eine Voranmeldung ist per E-Mail an kultur@anker-arneburg.de erforderlich; der Einlass beginnt eine Stunde vor Veranstaltungsstart.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 28. Februar, 14 Uhr, Anker, Elbstraße 17, 39596 Arneburg

