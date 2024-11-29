Passend zur Eröffnung zahlreicher Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt gibt es den ersten Schnee im Bundesland. Wer nicht raus möchte: Die Bühnen in Dessau, Stendal, Halle, Magdeburg und Co. laden zu Familienstücken ins Theater ein, während Pullman City in den Harz lockt. Hier sind die spannendsten Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt!

Jetzt geht es auch in Halle los mit dem Weihnachtsmarkt. Mit dabei sind wie immer die Rentiere Rudi und Finni.

Magdeburg/Halle (Saale). Mit dem ersten Schnee starten in Sachsen-Anhalt die Weihnachtsmärkte – perfekt für einen Familienausflug. Wer es warm mag, findet in den Theatern in Dessau, Stendal, Halle oder Magdeburg spannende Familienstücke. Oder wie wäre es mit einem Winterabenteuer in Pullman City im Harz? Hier kommen die besten Ausflugstipps für Familien in Sachsen-Anhalt.

Lesen Sie auch: Märchen machen die grauen Tage ein bisschen heller und wärmer. Wo Familien die schönsten Stücke in Sachsen-Anhalt finden.

Auch interessant: Endlich wieder rodeln - Das sind die schönsten Rodelpisten im Harz

Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Die Westernstadt im Harz "Pullmann City" startet in die Wintersaison

Die Westernstadt beginnt ihre Wintersaison von November bis Ende Dezember und ist an allen Wochenenden geöffnet. Gleich zu Beginn im November sorgen drei Sonderveranstaltungen für eine besondere Atmosphäre; Die Besucher erwartet gemütliches Bummeln durch die Westernshops, stimmungsvolle Abende und authentische Country-Live-Musik.



An den Adventswochenenden verwandelt sich das gesamte Gelände in ein „Winter Wonderland“ im authentischen Wildwest-Stil. Besonderes Highlight: Eine Schlittschuhbahn wird direkt auf der Mainstreet eingerichtet.



Im Fort Bent warten weihnachtliche Händlerinnen und Händler mit Düften, Aromen und handgemachten Ideen. Die festlich beleuchtete Mainstreet bietet zudem eine besondere Shoppingtour, die viele als festen Teil ihres Winterurlaubs schätzen.



Ergänzt wird das Angebot durch leckere Essensstände, Livemusik, Christmas-Highlights am Abend, eine Wichtelwerkstatt in der Indoorspielwelt und natürlich der Besuch von Santa Claus.



Datum: seit 14. November bis 31. Dezember, freitags 15 bis O Uhr, an Wochenenden 11 bis 20 Uhr geöffnet, Westernstadt Pullman City, Am Rosentale 1, 38899 Hasselfelde

Schlittschuhlaufen zwischen Saloon-Fassaden und Lichterketten bietet eine einzigartige winterliche Kulisse. (Foto: Veranstalter)

Winterliche Kultfigur: Die Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ in Halberstadt

Im Schraube Museum Halberstadt lädt eine neue Sonderausstellung dazu ein, Winterluft zu schnuppern und Schneemänner zu bestaunen. Unter dem Titel „Drei Kugeln und ein Lächeln“ wird die spannende Verwandlung des Schneemanns beleuchtet: vom grimmigen Wintergeist des 18. Jahrhunderts zur beliebten Kultfigur der Gegenwart. Besucher erwarten Motive von „Halberstadt im Winter“, spannende Lesungen, kreative Workshops und Bastelaktionen und gemütliche Flimmerstunden. Zusätzlich besteht noch bis zum 20. Februar die Möglichkeit, am Schneemann-Malwettbewerb teilzunehmen.



Datum: seit 8. November bis zum 20. Februar, donnerstags bis sonntags 11 bis 16 Uhr, Schraube-Museum. Wohnkultur um 1900 Voigtei 48, 38820 Halberstadt

Ein kleiner Schneemann steht am Rand der Brockenstraße. Die ersten Schneeflocken haben schon im Oktober den Harz erreicht. (Foto: DPA)

Weihnachtliches Theater und Musik in der Baumannshöhle

In der Baumannshöhle im Harz gibt es in der Advents- und Weihnachtszeit besondere Erlebnisse für die ganze Familie:

„Eine Weihnachtsgeschichte“: 6., 13., 14. Dezember jeweils um 16 Uhr und am 7. Dezember um 14:30 Uhr

„Die Schneekönigin“: 19., 20., 23. Dezember jeweils um 16 Uhr

„TITANIC“: 27., 28., 29., 30. Dezember jeweils um 16 Uhr

Für Musikfans gibt es außerdem ein besonderes Konzert: „LaBaZi“ am 21. Dezember um 16 Uhr

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: 29. November, jeweils 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Mit Taschenlampe unterwegs: Kinder entdecken in der Rübeländer Tropfsteinhöhle spannende Geheimnisse und erfahren, wie Stalaktiten und Stalagmiten entstehen. (Foto: Veranstalter)

Weihnachtlicher Ballett-Klassiker: Der Nussknacker in Dessau

Wenn die Weihnachtszeit beginnt, gehört Tschaikowskis Klassiker „Der Nussknacker“ einfach dazu – diesmal live auf der Bühne des Anhaltischen Theaters Dessau. Das Ballett entführt in eine winterliche Traumwelt voller Magie und Musik. Stefano Giannetti inszeniert die Geschichte als ein prachtvolles Ballett voller Gefühl, Fantasie und festlicher Stimmung – ein Muss zur Weihnachtszeit.



Die Aufführungstermine sind: Sonntag, der 21. Dezember, um 16 Uhr; und Freitag, der 26. Dezember, um 17 Uhr.

Im Anhaltischen Theater in Dessau wird das Ballett "Der Nussknacker" gegeben. (Foto: Claudia Heysel)

"Der Räuber Hotzenplotz" als Theaterstück in Dessau

Juchheisa, ich bin unsichtbar! Das ist für Räuber wunderbar, so sieht mich keiner auf der Flucht, Menschenskind, das ist 'ne Wucht! Das Anhaltische Theater gibt als Weihnachtsmärchen "Der Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preußler für alle ab 6 Jahren. Der Räuber Hotzenplotz muss sich nicht nur vor der Polizei in Acht nehmen, auch Kasperl und Seppel sind ihm dicht auf den Fersen, um die Kaffeekanne der Großmutter wieder zu beschaffen. Ob ihnen das gelingen wird?

Termine: 2. Dezember, 18 Uhr; 7. Dezember, 10.30 Uhr und 14 Uhr; 8. Dezember, 18 Uhr; 14. Dezember 10.30 Uhr und 14 Uhr; 17. Dezember, 18 Uhr; 22. Dezember, 18 Uhr; 23. Dezember, 10 Uhr; 27. Dezember, 17 Uhr; 6. Januar, 16 Uhr; 25. Januar, 17 Uhr; 22. Februar, 17 Uhr; Anhaltisches Theater: Großes Haus, Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau

"Das Dschungelbuch" als Theaterstück in Halberstadt und Quedlinburg

Rudyard Kiplings weltberühmten Geschichten um das Findelkind Mogli und seine tierischen Weggefährten sind zweifellos der Glücksfall eines nie alternden Kinder- und Jugendbuches, eine Erzählung voller Abenteuer, Geheimnisse und zugleich eine zeitlos-märchenhafte Fabel über Freundschaft, Mut und Selbstfindung.

Mitreißende Musik, eine verspielte und farbenfrohe Ausstattung, sowie dynamische Bewegungsbilder mit akrobatischen Elementen – das Ensemble TanzHarz nimmt sein kleines und großes Publikum mit auf eine spannende und unterhaltsame Reise durch den exotischen Dschungel Indiens und vermittelt mit fantasievoller Leichtigkeit wichtige Botschaften über Harmonie, Zusammenhalt und Respekt vor der Natur und gegenüber jeder Kreatur.

Termine: 27. November, 10 Uhr, Großes Haus Halberstadt (Premiere), 10. Dezember, 10 Uhr, Großes Haus Quedlinburg (Zusatzvorstellung), 13. Dezember, 15 Uhr, Großes Haus Halberstadt, 21. Dezember, 15 Uhr, Großes Haus Halberstadt, 26. Dezember, 15 Uhr, Großes Haus Quedlinburg

Das Ensemble TanzHarz spielt "Das Dschungelbuch". (Foto: Katja Stützer)

Spektakulärer „Hexenbesen“ im Harz

Ein neues Ausflugsziel lockt Familien an den Südrand des Harzes: In Rothesütte wurde die Erlebniswelt „HEX“ mit dem weltweit größten Hexenbesen eröffnet. Das 70 Meter hohe Bauwerk beeindruckt nicht nur durch seine Dimensionen – von der Plattform in 44 Metern Höhe haben Besucher einen Panoramablick bis zum Brocken. Für Kinder und Abenteuerlustige gibt es gleich zwei Rutschen, die von der Aussichtsplattform hinabführen. Damit bietet der „Hexenbesen“ eine Mischung aus Nervenkitzel, Naturerlebnis und Familienausflug.

Lesen Sie auch: Der größte seiner Art kostete 17 Millionen Euro! Riesiger Hexenbesen im Harz eröffnet

Eröffnung: seit September 2025 geöffnet, Rothesütte, Thüringer Harz, nahe der Landesgrenze Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

Ein teuflisch gutes Weihnachtsmärchen in Wittenberg

Im Clackmärchenschloss wird’s märchenhaft verrückt! In „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ geht der mutige Jakub auf eine wilde Reise – durch dunkle Wälder, über sprechende Flüsse bis direkt in die Hölle! Dort trifft er den Teufel, eine ziemlich schräge Oma und sogar einen Kaktus, der Opern singen kann. Das neue Weihnachtsmärchen im Clack Theater ist magisch, spannend und richtig lustig – ein Spaß für Kinder und Erwachsene! Wer Karten will, sollte schnell sein – die Märchen sind immer blitzschnell ausverkauft!

Datum: 30. November 2025, jeweils 14 und 17 Uhr, Clack-Theater Wittenberg, Markt 1 06886 Lutherstadt Wittenberg, Spieldauer: ca. 70 Minuten (ohne Pause)

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Nikolaus-Stiefelaktion startet in Halles Innenstadt

Die City-Gemeinschaft Halle e. V. lädt in diesem Jahr erstmals zu einer Nikolaus-Stiefelaktion im Advent ein. Mehrere Geschäfte in der Innenstadt verschenken liebevoll gefüllte Nikolaustüten an Kinder aus Halle und Umgebung.

Bis zum 29. November können Familien in den teilnehmenden Geschäften einen Malbogen abholen. Zuhause können die Kinder die Stiefel bunt ausmalen und ausschneiden. Wenn sie zwischen dem 6. und 9. Dezember ihr Bild wieder in das Geschäft zurückbringen, in dem sie den Malbogen erhalten haben, bekommen sie im Tausch eine gefüllte Nikolaustüte (solange der Vorrat reicht).

Mitmachen werden: Cierpinski Sport (Große Ulrichstraße 60) Löwen Apotheke (Brüderstraße 17) Apotheke zum weissen Engel (Kleinschmieden 6) Parfümerie Tauschel (Große Ulrichstraße 4) TOBS (Große Steinstraße 79)

Im Nikolausstiefel ist für jeden was dabei. (Foto: IMAGO / imagebroker)

Hallesche Rentier-Maskottchen Finni und Rudi empfangen Kinder auf dem Weihnachtsmarkt

Die Rentier-Maskottchen Finni und Rudi besuchen jeweils samstags oder sonntags an den vier Adventswochenenden die Weihnachtsmärkte auf dem Marktplatz und Domplatz in Halle. Sie testen dort familienfreundliche Attraktionen wie die Weihnachtskrippe, den Märchenwald, Fahrgeschäfte und das "Arctic Village". Die Eröffnung der Halleschen Weihnachtsmärkte findet mit Finni und Rudi am Dienstag, 25. November 2025, ab 16 Uhr vor dem Ratshof statt.

Halles Stadtmarketing organisiert für Grundschulkinder 21 Termine für einen Finni- und Rudi-Hörspiel-Vormittag auf dem Domplatz beim „Hüttenzauber“. Während des Weihnachtsmarktzeitraums (vom 25. November bis 23. Dezember 2025) hören die Kinder dienstags und donnerstags gemeinsam mit Maskottchen Rudi eine Hörspiel-Wunschfolge. Anschließend gibt es ein kleines Quiz, Waffeln mit Kinderpunsch auf dem Domplatz und eine Karussellfahrt auf dem Marktplatz, um die Weihnachtsmarktatmosphäre zu genießen.

Rentier-Maskottchen Rudi auf dem Weihnachtsmarkt in Halle. (Foto: Stadtmarketing Halle Saale GmbH)

Kuscheltiere im Teddybärkrankenhaus in Halle

Das Teddybärkrankenhaus, initiiert von der bvmd (Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland), ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem Kinder im Kindergartenalter ihr verletztes Kuscheltier von „Teddy-Ärztinnen und -Ärzten“ behandeln lassen. Ziel des Projekts ist es, den Kindern spielerisch die Angst vor einem Arztbesuch zu nehmen. Dabei erleben sie eine Arzt-Patienten-Situation, ohne selbst direkt betroffen zu sein. Das interdisziplinäre Team besteht aus Studierenden der Humanmedizin, Zahnmedizin, Pharmazie und weiteren Gesundheitswissenschaften.



Termine: 1. bis 3. Dezember, ab 9 Uhr, Teddybärkrankenhaus Halle, Magdeburger Str. 22, 06112 Halle

Der Teddy wird im Teddybärenkrankenhaus in Halle verarztet. (Foto: DPA)

BattleKart in Halle bringt Videospiel-Action auf die Rennstrecke

Wer Kartfahren mag und Videospiele liebt, sollte sich Halles neue Attraktion nicht entgehen lassen: In der Berliner Straße 191 hat BattleKart – Beyond Reality eröffnet. Hier verschmelzen reale Elektro-Karts mit virtuellen Spielelementen. Auf dem Boden erscheinen Rennstrecken, Hindernisse und Power-Ups, die wie aus Mario-Kart-Zeiten wirken – nur dass man selbst im Kart sitzt statt am Controller. Dank Projektionstechnik und Sensorik werden Treffer, Drifts und Boosts millimetergenau erkannt. Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi – vom klassischen Rennen über Fußball bis hin zu „BattleSnake“.

Seit Oktober geöffnet: täglich, Termine online buchbar, Adresse: Berliner Straße 191, 06116 Halle (Saale), Preise: ab 18 € pro Runde, Infos und Buchung: www.battlekart.com/halle

Familienstück „Spuk unterm Riesenrad“ im Thalia Theater Halle

Die Kultserie aus der DDR wird auf die Bühne gebracht: Ab 14. November 2025 erlebt das Publikum im Thalia Theater Halle das turbulente Familienstück „Spuk unterm Riesenrad“. Drei Geister aus einer Geisterbahn entkommen und sorgen gemeinsam mit den Kindern Umbo, Tammi und Keks für Chaos, Spuk und jede Menge Spaß. Ein buntes, temporeiches Theatererlebnis über Freundschaft, Verantwortung und Abenteuer für die ganze Familie.

Thalia Theater Halle, weitere Vorstellungen:



2.12.2025, 10:00 Uhr | 3.12.2025, 10:00 Uhr

18.12.2025, 10:00 Uhr | 19.12.2025, 10:00 Uhr | 20.12.2025, 15:00 Uhr

21.12.2025, 15:00 Uhr | 23.12.2025, 11:00 Uhr | 26.12.2025, 15:00 Uhr

Jede Menge Action gibt es bei "Spuk unterm Riesenrad". (Foto: Bühnen Halle/Anna Kolata)

Kostenlose Planetenausstellung im Planetarium in Halle

Das Planetarium Halle lädt zur kostenlosen Planetenausstellung ein, die während der regulären Hausöffnungszeiten besichtigt werden kann. Die Faszination des Sonnensystems wird hier greifbar: Besucher entdecken unter anderem ein tastbares Relief des Olympus Mons (des größten Berges unseres Sonnensystems), einen echten, 1,5 kg schweren Meteoriten aus Arizona und den tastbaren Erdglobus. Die beleuchteten Farbtafeln bieten zudem kompakte Informationen zu allen Planeten.



Öffnungszeiten: Mittwoch & Donnerstag 15 bis 17 Uhr, Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag 10.30 bis 18.30 Uhr, Sonntag 10.30 bis 17 Uhr

Die Planetenausstellung kann man während der Öffnungszeiten des Planetariums kostenlos besuchen. (Foto: Planetarium Halle)

Sonderausstellung "Zauberhafte Spielzeugwelt" im Museum Petersberg

Das Museum Petersberg präsentiert bis zum 6. Januar 2026 die neue Sonderschau „Zauberhafte Spielzeugwelt – Erzgebirgsspielzeug aus der Zeit von 1900 bis 1950“. Die Ausstellung begleitet die Besucher über die Feiertage, ist aber auch schon vor der Weihnachtszeit sehenswert. Das filigran gedrechselte, bunte Holzspielzeug aus der Sammlung von Familie Schmidt (Aken an der Elbe) ist wesentlich unbekannter und weniger saisongebunden als die typische Erzgebirgs-Dekoration.



Das Museum hat Di. bis So. von 10 bis 17 Uhr geöffnet



Datum: Bis 6. Januar, Museum Petersberg, Alte Hallesche Straße 28, 06193 Petersberg

Simba, Nala und Co. – Ein Konzert voller Abenteuer!

Die Musik aus „Der König der Löwen“ erwacht zum Leben! Große und kleine Fans können die bekannten Lieder wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ live erleben – gesungen von tollen Solisten, begleitet von Orchester und Chor. Auf einer großen Leinwand werden Szenen und Animationen gezeigt, die das Konzert zu einem echten Erlebnis machen. Wenn die ersten Töne erklingen, fühlt man sich direkt mitten in die Savanne versetzt – zwischen Sonne, Gras und brüllenden Löwen. Ein musikalisches Abenteuer für die ganze Familie!

Datum: Sonntag, 18. Januar 2026, 19 Uhr in Magdeburg – GETEC Arena, Freitag, 13. Februar 2026, 20 Uhr, Halle – Georg-Friedrich-Händel-Halle

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem einzigartigen Konzerterlebnis, mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand Animationen, das berührt und begeistert! Das ist Der König der Löwen – The Music live in Concert. (Foto: Veranstalter)

Kunterbuntes Noviland im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von vier bis zehn Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Im Oktober 2025 hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Lesen Sie auch: Aus dem Drachenschlaf erwacht - Noviland eröffnet im Shoppingcenter Nova

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Datum: seit Oktober, Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ eröffnet

Im Nova in Günthersdorf (Saalekreis) hat am Sonnabend, 22. November, mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena eröffnet, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die Redaktion konnte ihn bereits testen.

Adresse: NOVA Shoppingcenter, Einkaufszentrum NOVA, 06237 Leuna OT Günthersdorf

Monets Kathedrale – ein Abenteuer für die ganze Familie

Noch bis zum 7. Januar 2026 können Familien im Panometer Leipzig in die faszinierende Welt von Yadegar Asisis 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ eintauchen. Kinder und Eltern erleben eine französische Kleinstadt vor rund 150 Jahren: Händler bieten ihre Waren an, berühmte Maler wie van Gogh und Renoir schlendern durch die Straßen, und die Kathedrale von Rouen erstrahlt in buntem Licht – fast so, als würde sie gleich lebendig werden!

Für Familien gibt es in den Weihnachtsferien spannende Angebote: Rätselspaß beim „verrückten Weihnachtsrezept“, kindgerechte Führungen zum Mitraten und Malaktionen, bei denen Kinder selbst kreativ werden können. Am 6. Dezember lädt außerdem der letzte „Sinnliche Spaziergang“ des Jahres zu einer 90-minütigen Entdeckungstour ein.

Datum: bis 7. Januar 2026, Öffnungszeiten täglich 10–17 Uhr, Sonderzeiten an Feiertagen laut Programm, Adresse: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Familie auf dem Besucherturm im Panorama „Die Kathedrale von Monet“ (Foto: Tom Schulze © Panometer)

Führung in die Unterwelt in Zeitz

Der Verein "Unterirdisches Zeitz" begann in den 1990er Jahren, ein Labyrinth von unterirdischen Gängen unter der Altstadt zugänglich zu machen. Bis zu fünf Kilometer lang soll das System aus Gängen, Stollen und Kammern sein.

Zeitz ist unterirdisch durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Fast jedes zweite Haus in der Altstadt hat Gänge. Etwa 700 Meter sind begehbar. Seit Eröffnung haben etwa 360.000 Menschen die Anlagen besichtigt. Etwa 7.000 Besucher kommen pro Jahr.

Mit einer Schatzsuche zum Kindergeburtstag begeistert der Verein jedes Jahr viele Kinder. Ein Abenteuer in den Gängen auf der Suche nach verborgenen Schätzen ist garantiert.

Führungen sind nach Anmeldung möglich.

Kontakt: Interessensgemeinschaft "Unterirdisches Zeitz" e.V., Altmarkt 21, 06712 Zeitz, info@unterirdisches-zeitz.de

Etwa 700 Meter lang sind die Gänge, die Besucher begehen können. Andreas Wilke führt sie in die Unterwelt und kennt viele ihrer Geheimnisse. (Foto: René Weimer)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Theaterstück "Robin Hood" für alle ab 6 Jahren am Theater Magdeburg

Niemand ist sicher in der Grafschaft Nottingham. König John fordert immer mehr Steuern von den Ärmsten der Armen, während sein eigener Geldspeicher überquillt. Wie gut, dass sich in den Wäldern von Sherwood eine Bande bildet, um gegen den König und seine Handlanger vorzugehen. Unter ihnen ist Robin Hood, König der Diebe, Rächer der Enterbten, Beschützer von Witwen und Waisen. Mit seinen Gefährt:innen Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian, der furchtlosen Tochter des Königs, kämpfen sie für ein gerechteres Nottingham – mutig, gewitzt und natürlich mit Pfeil und Bogen.



Datum: 26. November bis 3. Januar, Opernhaus, Universitätsplatz 9 39104 Magdeburg

"Käptn Karton und Ingrid, die Möwe" am Theater in Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt und ab und zu über die Reling lugt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.



Datum: 24. November bis 15. Januar, Schauspielhaus Kasino, Otto-von-Guericke-Str. 64, 39104 Magdeburg

Käptn Karton mit seiner Möwe Ingrid. Foto: Katrin Ribbe

"Der kleine Prinz" im Theater der Altmark in Stendal

Der kleine Prinz startet im Theater der Altmark wieder zur großen Reise. Das Stück entführt das Publikum auf eine Suche nach den wirklich wichtigen Dingen im Leben: Freundschaft und Vertrauen. In der liebevollen Bühnenfassung von Kerstin Slawek und mit Musik von Levente Gulyás wird erlebbar, warum der Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry seit Generationen Menschen auf der ganzen Welt berührt.



Vorstellungen: 24. und 25. Dezember, Großes Haus in Stendal

Der kleine Prinz (Lukas Franke) macht bei seiner Reise Station auf einem ganz kleinen Stern, dessen König (Tilo Werner) sich sehnlichst Untertanen wünscht. (Foto: Foto: Nilz Böhme)

Eine Weihnachtszeitreise für Kinder

Warum stellen wir einen Tannenbaum auf, backen Plätzchen oder feiern überhaupt Weihnachten? In der Kinder-Uni Magdeburg gehen Grundschulkinder diesen Fragen am 6. Dezember auf den Grund. Unter dem Titel „Türchen auf – eine Weihnachtszeitreise“ erklären die Historikerinnen Dr. Mareike Fingerhut-Säck und Stefanie Fabian von der Uni Magdeburg spielerisch, wie sich Weihnachtsbräuche im Lauf der Zeit verändert haben. Eine spannende Stunde voller Mitmachaktionen und Entdeckungen wartet auf kleine Forschende.

Datum: 6. Dezember 2025, 11 bis 12 Uhr, Hörsaal 1, Gebäude 26, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

In der Uni Magdeburg können Kinder schon mal Studenten-Luft schnuppern. (Illustration: Veranstalter)

Lumagica: Lichterreise geht in die Verlängerung

Die leuchtende Weltreise im Elbauenpark Magdeburg begeistert weiter: Wegen der großen Nachfrage wird die Lumagica unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ bis zum 6. Januar 2026 verlängert. Besucherinnen und Besucher können sich auf noch mehr Lichtfiguren, Spezialeffekte und eine spektakuläre Laser-Wassershow am Angersee freuen. Auch der Jahrtausendturm erstrahlt wieder in besonderem Glanz – ein magisches Erlebnis für Familien, Paare und Freundeskreise.

Datum: verlängert bis 6. Januar 2026 (geschlossen am 20.12., 24.12. und 31.12.), geöffnet: 1.–31.10. 17:30–22 Uhr, 1.–22.11. 16–22 Uhr, 23.11.–6.1. 15:30–22 Uhr, Elbauenpark Magdeburg, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Lesen Sie auch: Was der Eintritt kostet und wann man schneller in die Show reinkommt

Die Lumagica im Magdeburger Elbauenpark zeichnet mit leuchtenden Attraktionen Jules Vernes "Reise um die Welt in 80 Tagen" nach. (Illustration: Veranstalter)

Mr Gum und der fliegende Tanzbär

Ein riesiger Bär stolpert nach Bad Lamonisch – und gerät prompt in die Fänge des fiesen Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Kumpan zwingt er das Tier zum Tanzen, um reich zu werden. Doch da haben sie nicht mit Polly gerechnet: Die mutigste Neunjährige der Stadt stürzt sich in ein turbulentes Abenteuer voller Witz, Spannung und Freundschaft. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für alle ab 8 Jahren.

Datum: Fr, 12.12., 18.00 Uhr | So, 28.12., 18.00 Uhr | Mo, 29.12., 15.00 Uhr, jeweils ca. 85 Minuten, Theater Magdeburg, Kammer 2, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Lesen Sie auch: Warum gerade jetzt Märchen auf die Bühne gehören – und welche Highlights Familien in Sachsen-Anhalt nicht verpassen dürfen

Robin Hood – das Weihnachtsmärchen für die ganze Familie

Robin Hood und seine Räuberbande kämpfen für Gerechtigkeit in Nottingham! Im diesjährigen Weihnachtsmärchen am Theater Magdeburg erleben Kinder und Familien die spannenden Abenteuer von Robin Hood, Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian. König John sorgt für hohe Steuern, doch die mutige Bande der Ausgestoßenen zieht mit Pfeil und Bogen los, um den Armen zu helfen – witzig, spannend und voller mitreißender Songs.

Premiere: Mittwoch, 26. November 2025, 9 Uhr, Opernhaus Magdeburg, Bühne, ab 6 Jahren, weitere Vorstellungen: 26 Termine auf www.theater-magdeburg.de

Sieben auf einen Streich – das tapfere Schneiderlein

Weihnachtszeit ist Märchenzeit! Im Theater in der Grünen Zitadelle können Familien ab dem 30. November 2025 das Abenteuer des mutigen Schneiders erleben. „Das tapfere Schneiderlein“ zeigt, wie Cleverness und Mut größere Hindernisse überwinden als reine Kraft – und sorgt mit eingängiger Musik, bunten Kostümen und viel Humor für strahlende Kinderaugen.

Premiere: Sonntag, 30. November 2025, 15 Uhr, weitere Vorstellungen für Familien: 30. Nov. 15 und 17 Uhr,

7., 14., 21. Dez. 13, 15 und 17 Uhr, 26. Dez. 15 und 17 Uhr, Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg, Magdeburg

Elsa, Anna und Olaf verzaubern die Eis-Bühne!

Jetzt wird’s richtig magisch: In der Musik-Show „Eiskönigin 1 & 2 – Die Musik-Highlights auf Eis“ singen Elsa, Anna, Olaf und ihre Freunde alle Lieblingslieder aus den Filmen – natürlich live! Dazu tanzen Eiskunstläufer und Akrobaten über eine glitzernde LIKE-ICE!-Fläche, die aussieht wie echtes Eis, aber ganz ohne Frost auskommt. Wenn Elsa „Lass jetzt los!“ singt und die Bühne in funkelndes Blau taucht, staunen kleine und große Fans gleichermaßen. Ein Wintertraum für die ganze Familie!

Datum: Montag, 5. Januar 2026, 18 Uhr, Magdeburg – GETEC Arena, Montag, 12. Januar 2026, 18 Uhr, Leipzig – Gewandhaus

Die Musik-Show „Eiskönigin 1 & 2 – Die Musik-Highlights auf Eis“ bringt die beliebtesten Songs aus den beiden Erfolgsfilmen live auf die Bühne. (Foto: Veranstalter)

Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Ein tolles Ziel fürs Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Zwischen bunten Blumen und liebevoll gestalteten Märchenfiguren können Familien in 35 Häuschen, einem Schloss und einer Burg in fantasievolle Geschichten eintauchen. Kinder toben auf Spielplätzen und in der Spielscheune – und im „Irrgarten des Lebens“ wird gerannt, gelacht und gestaunt.

Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro.

Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen. (Foto: Märchenpark und Duftgarten Salzwedel)

Kurzurlaub auf dem Pferdehof in Tangermünde

Das werden Mädchen lieben: Auf dem Hof Albrecht in Buch bei Tangermünde in der Altmark können Familien tolle Tage verbringen. Kinder freuen sich über das Streichelgehege mit Eseln, Ponys und Schafen oder über eine Kutschfahrt, während Reiterinnen und Reiter von geführten Ausritten bis hin zu Reitstunden spannende Abenteuer finden. Wer lieber entspannt, nutzt den überdachten Außenwhirlpool. Dank der Nähe zum Elberadweg ist der Hof auch ein idealer Ausgangspunkt für kleine und große Touren.

Adresse: Breite Straße, 39590 Tangermünde OT Buch, hof-albrecht.com

Ein Stück Afrika vor der Haustür: Straußenland Nedlitz

Im Straußenland Nedlitz erleben Familien ein Stück Afrika mitten in Sachsen-Anhalt: Auf geführten Safaris kommen Besucher den größten Vögeln der Welt ganz nah, erfahren Spannendes über ihre Lebensweise und können sogar Straußeneier bestaunen. Wer mag, stärkt sich anschließend im Farm-Café mit hausgemachten Leckereien oder stöbert im Hofladen nach Souvenirs wie Straußeneierlikör und Federprodukten.

Adresse: Am Bahnhof 10a, 39291 Nedlitz OT Büden Bahnhof, Mi bis Fr, 14 bis 18 Uhr, Sa/So 12 bis 18 Uhr (März bis Oktober)

Chefin Simone Holldorf hat den Straußenhennen einen Eimer voll Getreideleckerlis mitgebracht. (Foto: Bernd Kaufholz)

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.