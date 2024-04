Darlehenszinsen sind entscheidend für die Kosten einer Baufinanzierung. Wie sich mit Bausparen mehrere Tausend Euro sparen lassen, weiß Matthias Zott, Bausparexperte bei Schwäbisch Hall.

Ein Bausparvertrag ist der erste Schritt in die eigenen vier Wände. Mit eigenen Einzahlungen plus Prämien und Zulagen vom Staat spart ein potenzieller Bauherr, Käufer, Sanierer oder Anschlussfinanzierer etwa die Hälfte der vereinbarten Bausparsumme an. Die andere Hälfte nimmt er als Bauspardarlehen auf. Der große Vorteil: Mit einem Bausparvertrag sichert er sich schon bei Vertragsabschluss einen günstigen Zins, auch wenn das Darlehen erst später gebraucht wird. Das heißt: Sollten die Hypothekenzinsen während der Ansparphase steigen, bleibt der Zinssatz für den späteren Bausparkredit gleich.

„Tatsächlich zählt beim Zinssatz jeder Prozentpunkt, denn bei den meist langen Laufzeiten einer Baufinanzierung summieren sich die Bauzinsen schnell zu beträchtlichen Beträgen“, erklärt Zott. „Ein niedriger, gleichbleibender Zinssatz ist daher ein großer Vorteil für eine günstige und planbare Finanzierung.“ Außerdem punktet der Bausparvertrag mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten.

Zinsen frühzeitig zu sichern, lohnt sich in der Regel, wenn das Zinsniveau niedrig ist. Bausparer sind auch dann im Vorteil, wenn die Zinsbindung eines bestehenden Kredits erst in einigen Jahren ausläuft. Denn hat die Anschlussfinanzierung einen höheren Sollzins, kann der Kredit plötzlich teuer und die monatliche Rate hoch werden. Deshalb rät der Schwäbisch Hall-Experte zu einem Vorsorge-Bausparvertrag. Übrigens sind bei diesem Sondertilgungen jederzeit und in beliebiger Höhe möglich. Außerdem kann das Guthaben anderweitig verwendet werden, sollte das Darlehen später doch nicht benötigt werden.

Doch auch andere Faktoren beeinflussen den Zinssatz: Eigenkapital, Kreditvolumen, die Art der Sicherheiten etc. Der Rat von Matthias Zott: „Alles prüfen, was an Eigenmitteln zur Verfügung steht könnte, und frühzeitig etwas zur Seite legen, um möglichst viel Eigenkapital aufzubauen.“

Derzeit sind Kreditzinsen bis zu viermal so hoch wie vor zwei Jahren. „Man kann sich die niedrigen Konditionen von vor dem großen Zinsanstieg mit einem Bausparvertrag noch sichern. Einen ersten Überblick liefert der Online-Rechner von Schwäbisch Hall“, rät Zott.

