Sparen: Steigen Heizkosten und Stromverbrauch durch Homeoffice?

Quedlinburg/MZ - Mehr Strom, mehr Heizen: Für den einen bedeutet das Homeoffice entspanntes Arbeiten ohne nervige Pendelei, für die andere unbequemes Tippen am Küchentisch ohne persönliche Kontakte. Doch egal, wie man zum Homeoffice steht, eines ist den Hunderttausenden Heimarbeitern gemein: Alle haben das Gefühl, dadurch einen erhöhten Strom- und Heizungsverbrauch zu haben. Doch was ist dran, an dieser gefühlten Wahrheit?