Gegen „Entenfüßchen“: So landen Kinderschuhe am rechten Fuß

Hamburg - Kommt das Kind so um die zwei Jahre in die Ich-kann-das-schon-alleine-Phase, macht es auch vor dem Anziehen der Schuhe nicht halt. Dabei ist es meist Glückssache, ob die Schuhe richtig herum an den Füßchen landen. Ausbremsen ist natürlich keine Option, aber ein Trick hilft den Kleinen auf die Sprünge.

Damit linker und rechter Schuh von den Zwergen nicht länger vertauscht werden, hat das Onlineportal leben-und-erziehen.de für Eltern einen Tipp gegen „Entenfüßchen“ parat:

Das ist der Sticker-Trick

Dazu braucht es einen Aufkleber - am besten mit einem Motiv, das gerade bei dem Kind hoch im Kurs steht, etwa Dino, Einhorn, Auto oder Ähnliches.

Mit einer Schere wird der Sticker in der Mitte durchgeschnitten. Dann werden die beiden Hälften sinngemäß jeweils auf die Innensohle des rechten und des linken Schuhs geklebt. Wenn die Kiddies künftig ihre Schuhe nebeneinander halten, setzen sie gleichzeitig ein kleines Puzzle zusammen und lernen so auf spielerische Art, die Schuhe richtig anzuziehen, erklären die Erziehungsexperten.

Wenn die Sticker nach einer Weile abgehen - halb so schlimm: Nachschub sorgt für Abwechslung im Schuh.