Für Kinder gelten bei der Ersten Hilfe andere Regeln als bei Erwachsenen, beispielsweise bei der Herzdruckmassage. Der kostenlose Online-Kurs der AOK gibt Tipps, wie man in Notfallsituationen richtig reagiert.

Die AOK Sachsen-Anhalt bietet am 3. April von 19 bis 21 Uhr ein kostenloses Onlineseminar für Erste Hilfe bei Kindern. Das Seminar richtet sich an Eltern, Großeltern und alle, die mit Kindern zu tun haben.

Rettungsassistent Elias Becker gibt im kostenlosen Onlineseminar der AOK Tipps, wie man bei Kindern Erste Hilfe leistet. Foto: Bischoff / AOK Sachsen-Anhalt

Rettungsassistent Elias Becker gibt darin leicht und verständlich Tipps, wie man in Notfallsituationen reagiert. Denn für Erste Hilfe bei Kindern gelten andere Regeln als bei Erwachsenen.

Wie leiste ich Erste Hilfe und beurteile Notsituationen richtig? Was tun bei Verbrennungen, Atemnot und Vergiftungen? Welche Gefahrenquellen gibt es zu Hause, gerade jetzt, da viele Menschen im Homeoffice arbeiten? All diese Fragen und noch mehr klärt Becker in dem Onlineseminar. Für die Teilnehmer gibt es zudem die Möglichkeit, Fragen zu stellen.



