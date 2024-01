AOK übergibt Spende von 6.090 Euro an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

6.090 Euro an Spendengeldern hat die AOK Sachsen-Anhalt heute in Halle an den Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Sachsen-Anhalt (DLRG) übergeben. Mit dem Geld werden die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer unterstützt.

Die DLRG ist die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Dabei arbeitet sie ausschließlich ehrenamtlich. „Mit unserer Spende möchten wir die Arbeit der zahllosen freiwilligen Helfer unterstützen, die Menschen vor dem Ertrinkungstod bewahren“, sagt Cornelia Schulz, Landesrepräsentantin der AOK Sachsen-Anhalt, anlässlich der symbolischen Scheckübergabe in Halle.

Die Spende stammt aus einer Weihnachtsmarktaktion der AOK Sachsen-Anhalt. Im Dezember war sie auf elf Weihnachtsmärkten im Land unterwegs und die Besucher konnten für eine Spende von mindestens 10 Euro eine Jolinchen Handpuppe erwerben – der Gesundheitsdrachen der AOK. Schulz: „Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, die trotz dieser schwierigen Zeiten eine Spende übrig hatten.“

„Wir freuen uns sehr über die Spende der AOK, mit der wir Material und Ausbildung unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer finanzieren“, sagt Holger Friedrich, Geschäftsführer des Landesverbandes der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Sachsen-Anhalt. „Allein in Sachsen-Anhalt konnten wir im letzten Jahr dank unserer gut ausgebildeten Helfer 18 Menschen das Leben retten und bei Einsätzen und Absicherungen über 1.200 Mal Hilfe leisten.“

Seit 1950 hat die DLRG rund 28 Millionen Schwimm- und Rettungsschwimmprüfungen abgenommen, in Sachsen-Anhalt sind es jährlich ca. 1.800 Schwimmabzeichen und nahezu 1.000 Rettungsschwimmerprüfungen.

Weitere Informationen gibt es unter www.sachsen-anhalt.dlrg.de.