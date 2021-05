Schnittblumen besser morgens schneiden

Ab in den Garten, auf die Wiese oder ins Freilandfeld: Wer für den Muttertag selber einen bunten Strauß aus Schnittblumen zusammenstellen will, sollte früh aufstehen.

Bornhöved

Selbst gemachtes kommt am Muttertag oft besonders gut an: Warum also nicht einen Strauß selber zusammenstellen - statt ihn im Laden zu kaufen.

Wichtig ist dabei nur, die Schnittblumen früh am Morgen als in der Mittagszeit zu schneiden, rät Svenja Schwedtke von der Staudengärtnerei Bornhöved. Denn so bleiben sie länger frisch und verlieren nicht etwa durch die warme Sonne an Kraft.

Nach dem Schnitt sollte man die Stiele von den unteren Blättern befreien und sie dann mit einem scharfen, sauberen Messer schräg anschneiden. Den Strauß schnell ins Wasser stellen, rät Schwedtke. Lauwarmes Wasser ist besser als sehr kaltes. Je kühler und schattiger die Schnittblumen in der Vase stehen, desto länger halten sie.