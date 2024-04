Baris Atik hat am Donnerstag seinem Ärger im FCM-Training Luft gemacht. Es war nicht das erste Mal, dass der 29-Jährige seine Unzufriedenheit lautstark mitteilte.

Vier Tore und zehn Vorlagen in 29 Zweitliga-Spielen in dieser Saison für den 1. FC Magdeburg: Baris Atik.

Magdeburg - Plötzlich löste sich Baris Atik am Donnerstag während des Trainingsspiels des 1. FC Magdeburg von seinen Kollegen. Der 29-Jährige wählte den Weg hinter das Tor und reagierte sich dort alleine erstmal lautstark ab. Der Monolog des Vize-Kapitäns hörte nicht auf, weshalb auf den Offensivspieler nach kurzer Zeit André Kilian zuging. Der Co-Trainer versuchte, den aufgebrachten Fußballer zu beruhigen. Dieser war allerdings dermaßen in Rage und hörte nicht mehr auf, sein Leid zu klagen. Dies ist jedoch nicht der erste aufsehenerregende Vorfall um Atik in diesem Ausmaß beim Club gewesen.