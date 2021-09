Klimawandel Diese Küstenorte in Australien könnten verschwinden

Kaum ein anderer Staat bekam in den vergangenen Jahren die Folgen der Erderwärmung so zu spüren wie Australien. Ein Tool zeigt nun, was den roten Kontinent in Zukunft noch erwarten könnte. Auch beliebte Urlaubsregionen sind demnach gefährdet.