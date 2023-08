SK Prime ist deutscher LoL-Meister. In einem komplett einseitigen Finale gegen Unicorns of Love: Sexy Edition zeigt sich das Superteam der Kölner nur zu einem Zeitpunkt wirklich verwundbar.

Hamburg - SK Gaming Prime hat die Sommersaison der League-of-Legends-Liga Prime League gewonnen. Das Academy-Team der Kölner Organisation schlug Unicorns of Love: Sexy Edition im Finale klar mit 3:0 und ist damit zum ersten Mal seit 2018 deutscher Meister.

„Damals war es immer Tolkin, der die Titel geholt hat, und Rekordhalter war“, sagte SK-Botlaner Tim „Keduii“ Willers, der zum einzigen Spieler mit drei Prime-League-Titeln wurde. „Jetzt so eine Ehre zu übernehmen als Spieler, finde ich einfach perfekt.“

SK Prime: Teures Team mit viel Erfahrung

Das Academy-Team von SK war mit großen Namen in das Jahr gestartet. Janik „JNX“ Bartels spielte 2022 noch im LEC-Team der Kölner Organisation, Fabian „Febiven“ Diepstraten wurde mit Fnatic 2015 nach zwei europäischen Meisterschaften sogar WM-Halbfinalist.

Den Titel hatte SK im Frühling allerdings knapp verpasst. Im Sommer schloss das Team die reguläre Saison direkt auf dem ersten Platz ab, und sicherte mit einem klaren 3:0 gegen Eintracht Spandau erneut den Finaleinzug. Dort kam es zu einer Wiederauflage des letzten Endspiels, in dem sich Unicorns of Love: Sexy Edition noch durchgesetzt hatte.

Spannung kommt in LoL-Finale nicht auf

Die Revanche sollte schließlich gelingen. Schon das erste Spiel wurde zur klaren Nummer, und auch im zweiten Spiel lag SK früh auf Siegerkurs. Zwar holten sich die Einhörner nach knapp 35 Minuten aus dem Nichts den Baron, verloren das Spiel aber keine drei Minuten später trotzdem.

Mit einer weiteren Machtdemonstration im dritten Spiel machte SK Prime den Sack in einem komplett einseitigen Finale zu. Der erste Triumph in der Prime League ist für SK auch die erste deutsche Meisterschaft seit dem Gewinn der damaligen ESL Pro Series in 2011.

Prime-League-Meister will EMEA Masters gewinnen

Ohnehin sind beide Finalisten beim internationalen Turnier EMEA Masters dabei. „Man kann sich nie sicher sein. Aber ich denke, der Europapokal wird nach Deutschland geholt“, sagte JNX nach dem Spiel.