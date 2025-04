Nicht nur per App nutzbar: Der Kurznachrichtendienst Threads bietet auch eine Webversion, die nun um einige Funktionen reicher geworden ist.

Berlin - Wer „Threads.net“ aufruft, wird nun automatisch zu „Threads.com“ umgeleitet. Denn das ist die neue, offizielle Internetadresse von Metas Kurznachrichtendienst. Mit dem Domainwechsel sind fünf neue Funktionen für die Webversion von Threads eingeführt worden.

Wer Threads also im Browser öffnet, etwa auf einem Desktop-Rechner, kann diese neuen Features nutzen:

1. Das einspaltige Layout ist eingestellt, man sieht die eigenen Feeds ganz oben - in der gleichen Reihenfolge wie auf dem Smartphone.

2. Auf gelikte und gespeicherte Posts kann man jetzt direkt über das Hauptmenü-Icon zugreifen.

3. Ein neues Spalten-Icon im rechten Seitenbereich ermöglicht es, beliebige neue Spalten hinzuzufügen. Das können Feeds sein, aber etwa auch Ansichten von oft benutzten Suchen oder viel besuchten Profilen. Alle Spalten lassen sich per Drag and Drop beliebig anordnen. So lässt sich das Layout schnell personalisieren.

4. Posts, die man teilen möchte, lassen sich nun auch direkt als Bild kopieren. Damit spart man sich die Zeit, einen Screenshot zu machen.

5. Unten rechts auf der Seite findet sich ein neues „+“-Symbol, über das sich ein Pop-up-Fenster (Composer) öffnen lässt, das sich beim Scrollen mitbewegt. In diesen Composer kann man direkt hineinschreiben und posten.