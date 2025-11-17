Per App gesteuerte Steckdosen machen viele Geräte smart – egal, wie alt sie sind. Aus einem aktuellen Test gehen gleich mehrere Sieger hervor. Wie viel Geld muss man für solche Steckdosen ausgeben?

Unter den Testsiegern und eines der günstigsten Modelle bei den Smart Plugs ist der Tapo P100 von TP-Link.

Berlin - Per App aus der Ferne schaltbare Steckdosen sind so etwas wie die Keimzelle des Smart Home: Mit ihnen lässt sich daheim alles Mögliche an- und ausschalten, was Strom braucht. Ganz unabhängig davon, wie alt das jeweilige Gerät ist.

Ob Kaffeemaschine, Klimaanlage, Küchenlicht oder die Gartenbewässerung - alles ist möglich. Und das auch noch von jedem beliebigen Ort weltweit aus - vorausgesetzt, man hat Internet und noch Energie im Smartphone-Akku.

18 Smart Plugs getestet - 5 teilen sich den Sieg

Doch gibt es bei den smarten Steckdosen Unterschiede? Sind bestimmte Modelle besser als andere? Ja, berichtet die Stiftung Warentest, die einen Vergleich ihrer belgischen Partnerorganisation „Test-Aankoop“ ausgewertet hat.

Von 18 getesteten smarten Steckdosen (Smart Plugs) landeten 5 punktgleich auf dem ersten Platz - davon sind die 3 günstigsten Modelle:

TP-Link Tapo P100 (rund 10 Euro)

TP-Link Tapo P110 (rund 10 Euro)

Hombli Smart Socket (rund 20 Euro)

Gesteuert werden die Smart Plugs meist über eine Smartphone-App des jeweiligen Herstellers. Die Einbindung daheim läuft vorwiegend übers WLAN.