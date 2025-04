In diesem Game verschmelzen Realität und Fantasie: Es geht um die Mythen der US-Südstaaten, die mit spannendem Storytelling in einem ganz neuen Licht erscheinen.

Berlin - Das Action-Adventure „South of Midnight“ vom Entwicklerstudio Compulsion Games führt in den tiefsten Süden der USA. Im Fokus des Games: die Mythen und Märchen der Regionen. Vom Honey-Island-Swamp-Monster in Louisiana bis hin zum riesigen Alligator Two-Toed-Tom in Florida gibt es allerlei Kreaturen zu entdecken.

Vorrangig geht es darum, dass die Protagonistin Hazel nach einem Hurrikan in einer Welt landet, in der Fantasie und Realität miteinander verschmelzen. Auf der Suche nach ihrer Mutter muss sie nicht nur unheimliche Kreaturen bekämpfen, sondern sich auch den Geheimnissen ihrer Familiengeschichte stellen.

Überraschender Art-Stil mit Stop-Motion

Ähnlich detailliert wie die Story ist auch die oft sumpfige, farbenreiche Spielwelt. Nebel und gelegentlicher Mondschein unterstützen die mystische Atmosphäre. Dazu bereichert ein eigener Soundtrack mit Südstaaten-Musik von Banjo bis Jazz das Game.

Der besondere Art-Stil hat aber noch einen Twist: Alles bewegt sich in Stop-Motion. Wer kein Fan dieser ruckeligen Filmtechnik ist, kann sie aber einfach in den Einstellungen ausschalten und zu den gewohnten flüssigen Bewegungen zurückkehren.

Spielerlebnis ist individualisierbar

Das Spielerlebnis lässt sich aber noch weiter individualisieren: Wer sich lieber auf die Story konzentriert, kann die Schwierigkeit der Kämpfe deutlich herunterschrauben. Wer eine Herausforderung sucht, kann sie hochstellen.

Es gibt auch noch eine Option, bei der man die Schwierigkeit für alle möglichen Aspekte des Kämpfens individuell bearbeiten kann.

„South of Midnight“ kostet rund 40 Euro für den PC und etwa 45 Euro für Xbox Series X/S. Das Spiel gehört auch zum Umfang des Xbox-Game-Pass-Abos.