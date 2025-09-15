Tiktok ist ein ewiger Zankapfel zwischen den USA und China. Erst drohte Trump mit einem Verbot, nun preist er die bei jungen Menschen extrem beliebte Video-App als nützlich. Rückt eine Einigung näher?

Wir haben einen Rahmen für einen Tiktok-Deal“, heißt es aus Washington. (Archivbild)

Washington/Madrid - Im Ringen um die Zukunft der Kurzvideo-App Tiktok in den USA zeichnet sich Bewegung ab. „Wir haben einen Rahmen für einen Tiktok-Deal“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent in Madrid. Auch Präsident Donald Trump deutete eine Einigung an.

Auf seiner Plattform Truth Social schrieb der Republikaner, man habe sich über ein „bestimmtes“ Unternehmen verständigt, das „junge Menschen in unserem Land unbedingt retten wollten“. „Sie werden sehr glücklich sein!“, erklärte Trump und kündigte außerdem für Freitag ein Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping an. Bessent sagte, Trump und Xi würden die Tiktok-Vereinbarung bei diesem Gespräch besiegeln.

Langer Streit zwischen USA und China

Seit Langem gibt es zwischen Washington und Peking Streit um die App, die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehört. In den USA gibt es die Sorge, die chinesische Regierung könne über Tiktok Daten von US-Nutzern abgreifen oder politische Meinung beeinflussen. Tiktok weist das zurück.

Nach einem Gesetz aus dem Vorjahr dürfte die App in den USA eigentlich nicht mehr betrieben werden, sofern das US-Geschäft nicht verkauft wird. Trump verlängerte die Frist dafür jedoch mehrfach per Erlass. Zugleich setzt seine Regierung inzwischen selbst auf die Plattform und eröffnete dort kürzlich einen eigenen Account.

Schon während seiner ersten Amtszeit hatte der Republikaner versucht, Tiktok mit einem Verbotsdruck zu einem Verkauf zu bewegen, war damit aber vor Gericht gescheitert. Nun gäbe es zwar eine solide rechtliche Basis für ein Verbot - doch der Präsident betont, die App habe ihm im Wahlkampf geholfen, insbesondere bei der Mobilisierung von jungen Wählern.