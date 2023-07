Riad - Der deutsche FIFA-E-Sport hat zwei neue Hoffnungen: Der 17-jährige Jonas „Jonny“ Wirth und der 18-jährigen Berkay „BerkayLion“ Demirci stehen im Achtelfinale des FIFAe World Cups, der Einzel-Weltmeisterschaft in FIFA 23.

Die meisten Tore in der Gruppenphase, die meisten Siege - Jonny zeigte sich in Bestform. Der Spieler vom SC Paderborn 07 dominierte eine hochkarätige Gruppe, aus der unter anderem der frischgebackene FIFAe-Nations-Cup-Sieger Paulo „Paulo Neto“ Neto und der ePremiere-League-Sieger Tom „Stokes“ Stokes ausschieden.

BerkayLion holte sich den dritten Platz in seiner Gruppe. Mit drei Siegen und vier Unentschieden in zehn Spielen war er zwar nicht ganz so dominant wie Jonny, aber gerade am ersten Spieltag zeigte BerkayLion, dass seine Gegner ihn nicht unterschätzen sollten.

Stokes beschwerte sich nach seinem Ausscheiden über Verbindungsprobleme: „Ich hasse es, einen Wut-Tweet abzusetzen, aber das "größte FIFA-Turnier der Welt" hat so viele Netzwerkprobleme, dass sie als letzten Ausweg Tag zwei vom LAN direkt auf den Server in Manama verlegen, und ich habe Mühe, einen Angriff zu starten“, schrieb er auf seinem Twitter-Kanal.