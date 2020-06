Kein Hindernislauf bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig: Gesa Felicitas Krause ist sauer. Foto: Michael Kappeler/dpa Michael Kappeler

Frankfurt/Main (dpa) - Hindernis-Ass Gesa Krause ist erbost darüber, dass bei den geplanten deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig keine Laufwettbewerbe ab 1500 Meter zum Programm gehören.

"Kein Hindernislauf und keine Mittelstrecken bei den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr - ich bin sprachlos", kritisierte die 27-jährige zweimalige Europameisterin über 3000 Meter Hindernis von der LG Eintracht Frankfurt bei Instagram.

Die Titelkämpfe in Braunschweig sollen nach der Corona-Verordnung ohne Zuschauer und unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln ausgetragen werden. In den Läufen ab 1500 Meter sieht der Deutsche Leichtathletik-Verband die Einhaltung als nicht zu gewährleisten an.

"Eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen und die ich in keinem Sinne befu¨rworten kann", schrieb die WM-Dritte Krause. "Corona ist und war ein großes Thema, aber man spielt Fußball mit 22 Athleten auf dem Platz in vollem Gange und bei einem Meisterschaftsfinale mit 8-12 Läufern/La¨uferinnen soll das nicht mo¨glich sein?!"

Leichtathletik bedeute Laufen, Springen, Werfen - "und ohne Laufen ist es nicht das Gleiche", meinte Gesa Krause. "Ich werde weiter hart arbeiten und hoffentlich baldigst wieder am Start stehen kö¨nnen - Fakt ist, es wird nicht u¨ber die 3000 Meter Hindernis bei der DM in Braunschweig sein."

Gesa Krause auf Instagram