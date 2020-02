Jane Goodall hat trotzdem noch die Hoffnung, es gebe ein "Zeitfenster" in dem es möglich sei, die Welt zu retten.

München (dpa) - Jane Goodall (85) hat fast ihr ganzes Leben mit der Erforschung von Schimpansen verbracht - nun versteht sie die Menschen nicht mehr. "Ist es nicht bizarr, dass die klügsten Wesen die Entscheidung treffen, ihr einziges Zuhause zu zerstören?"

Die Menschheit sei in der Lage gewesen, Raumschiffe ins Weltall zu schicken und habe das Internet erfunden, sagte sie bei ihrer Rede bei der Verleihung der Best Brands Awards in München. Gleichzeitig zerstöre sie mit ihrem Verhalten die Erde, so die britische Verhaltensforscherin. "Wir stehlen uns und unseren Kindern die Zukunft", sagte Goodall.