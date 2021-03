Kein Baby-Boom durch die Pandemie, 2020 wurden weniger Kinder in Gardelegen geboren. Freiberufliche Hebammen hatten trotzdem gut zu tun.

Gardelegen (lis) l Inwiefern sich die Corona-Pandemie auf das Geburtenverhalten in Deutschland auswirke, könne bisher nicht genau gesagt werden. Dennoch sei nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ein Rückgang der Geburten zwischen Januar und September 2020 zu verzeichnen. In diesem Zeitraum wurden 580342 Kinder geboren – das waren rund ein Prozent weniger als im Jahr davor.



Auch in der Einheitsgemeinde Gardelegen konnte dieses Phänomen beobachtet werden. Wo 2019 noch 347 Mädchen und Jungen zur Welt kamen, waren es 2020 nur noch 281. Dennoch waren die freiberuflichen Hebammen in der hiesigen Region im vergangenen Jahr weiterhin gut ausgelastet, wie Lena Grunack aus Letzlingen und Silke Genz aus Gardelegen berichten. Grunack ist seit 2008 und Genz seit 1987 als Hebamme tätig. Sie haben schon etliche Frauen während und nach der Schwangerschaft sowie bei der Geburt begleitet.



Normale Arbeit - nur online

„An sich arbeite ich momentan ganz normal, außer, dass die Kurse online stattfinden“, erzählt Lena Grunack. Dennoch sei es schwierig, den schwangeren Frauen und den frischgebackenen Müttern während der Vorbereitungs- und Rückbildungskurse die Übungen richtig zu zeigen – geschweige denn, Fehler zu verbessern. Man könne derzeit nur reine Wissensvermittlung machen, sagt die 35-Jährige aus Letzlingen. Außerdem fehle der Austausch der Frauen untereinander. Sonst lernen sich die werdenden Mütter bereits während der Schwangerschaft in den Vorbereitungskursen persönlich kennen, Nummern werden ausgetauscht, und Freundschaften entstehen. Dies falle jedoch momentan zum Großteil weg.



Auch technische Hürden würden ein Problem darstellen, fügt Silke Genz hinzu. Seit einem Jahr finden auch die Kurse der 56-Jährigen nicht mehr vor Ort in Gardelegen statt. Hinzu komme, dass einige Frauen nicht gewillt seien, einen Kurs online zu belegen. Dennoch würde er ganz gut angenommen. Viele waren von dem Online-Angebot begeistert und fragten, ob die freiberufliche Hebamme es auf diesem Wege beibehalten würde, da die Frauen so keine 25 bis 30 Kilometer für einen Kurs fahren müssten.



Gebühren werden angepasst

Der Deutsche Hebammenverband habe laut Lena Grunack seit der Corona-Pandemie auch die Gebührenordnung für Hebammen angepasst. Nun sei es möglich, Hausbesuche per Telefon oder Videotelefonie zu machen und diese dann entsprechend abzurechnen. Dieses Angebot nutze sie auch, oftmals für Vorgespräche.



Dennoch gebe es häufig Situationen, die einer persönlichen Beratung und Beurteilung bedürfen – beispielsweise bei Beschwerden vor, aber auch nach der Geburt. Dabei spielen die Hygienemaßnahmen eine große Rolle. Silke Genz berichtet, dass sie vorab allen Frauen Informationen zukommen lasse, die bei einem Besuch ihrerseits zu beachten seien. Dazu zählen unter anderem das Tragen eines Mund-Nasenschutzes, das regelmäßige Lüften und auch das Bereitstellen einer separaten Sitzmöglichkeit, so dass der Abstand gewährleistet werden kann. „Die Frauen akzeptieren das. Sie sind froh, dass ich das nicht auf die leichte Schulter nehme“, erklärt die 56-Jährige. Denn der persönliche Kontakt sei den Frauen sehr wichtig. Außerdem erwartet Genz von ihnen, dass sie offen damit umgehen, falls jemand aus ihrer Familie krank ist. Nur so kann die Hebamme verhindern, dass sie eventuelle Krankheiten in andere Haushalte überträgt.



Angst vor dem Alleinsein

Die größte Angst einer werdenden Mutter sei jedoch nicht Corona an sich. Lena Grunack erzählt, dass die Frauen eher befürchten, allein in den Kreißsaal zu müssen. Dies sei in der hiesigen Region jedoch gut händelbar. Meist dürften die Väter bei der Geburt vor Ort bleiben. Auch noch ein bis zwei Stunden danach sei dies möglich. Doch dann müssten sie gehen und dürften erst zum Abholen wiederkommen. Dadurch bekommen die Väter oftmals die ersten Tage des Neugeborenen nicht mit, was ihnen niemand mehr zurückgeben kann. Doch die eine oder andere Mehrgebärende sei auch froh über die Ruhe im Krankenhaus. „Je weniger Besuch, desto besser. Das ist immer ein großer Stressfaktor für Mutter und Kind“, so Grunack. Die Besuchszeiten, die es früher einmal gab, seien sinnvoll gewesen.



Insgesamt kämen die Hebammen beruflich gut mit der Situation zurecht. Die Probleme lägen woanders. Sie fühlen sich vergessen. Vergessen bei der Impfreihenfolge und vom Gesundheitsamt. „Ich kann mir vorstellen, dass Hebammen, die in einer Klinik angestellt sind, eher ein Anrecht auf eine Impfung haben“, erzählt Lena Grunack. Als Freiberufliche fallen sie jedoch in keine bestimmte Gruppe.



Unterstützung erwünscht

Das kann auch Silke Genz bestätigen. Außerdem hätte sie sich Unterstützung bei der Beschaffung von Schutzmaterialien gewünscht. „Besonders im ersten Lockdown war es anfänglich sehr schwer, überhaupt an Desinfektionsmittel, teilweise auch an Masken, zu kommen. Doch diese brauche ich für meine Arbeit, also habe ich sie teils zu horrenden Preisen kaufen müssen“, berichtet Genz. Vom Gesundheitsamt habe sie nur schwammige Auskünfte erhalten.



Von einem Baby-Boom oder von einem extremen Rückgang der Geburten können beide Hebammen nicht sprechen. Lena Grunack und Silke Genz seien im Corona-Jahr 2020 gut ausgelastet gewesen, sagen sie. Auch 2021 sehe es bisher ähnlich aus.



„Während des Lockdowns im März 2020 dachte ich noch, dass ich zu Weihnachten vor lauter Arbeit umfalle“, dies sei jedoch nicht so gekommen, erzählt Lena Grunack und lacht. Silke Genz betont, dass es wichtig sei, auch nicht zu viele schwangere Frauen gleichzeitig anzunehmen. Die Zufriedenheit stünde im Vordergrund, „da kann ich keinen Besuchsmarathon hinlegen“. Es sei wichtig, genügend Zeit einzuplanen und auf die individuellen Wünsche der Frauen einzugehen. Damit trotz der derzeitigen Situation ein bisschen Normalität gewährleistet werden könne und sie sich nicht allein fühlten.