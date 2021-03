Im März 1996 gründeten 19 Sandauer den „Verein der Förderer und Freunde des Wiederaufbaus der Sandauer Kirche“.

Sandau l Dieser Tag liegt heute genau 25 Jahre zurück. In diesem Vierteljahrhundert ist viel geschaffen worden, was damals wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Von außen betrachtet, ist der Kirchturm eigentlich wieder komplett. Doch im Innern ist noch so manches zu erledigen: Bei einem Neubau muss vieles eingebaut werden, was in einem herkömmlichen Kirchturm fehlt. Zum Beispiel eine Brandschutzanlage.



Eine der ersten Aktionen des auf Initiative von damaligen Pfarrer Andreas Breit sowie von Ernst Busse gegründeten Vereins war die Beräumung der Trümmer am Fuße des Turmes, welche im Herbst 1998 erfolgte. Der Grundstein wurde im August 2002 gelegt – kurz danach kam die Jahrhundertflut. Im Herbst begann dann bereits der Aufbau der Turmhalle, im August 2003 folgten das Tonnengewölbe von deren Decke sowie der Fußboden der ersten Etage, der Ausstellungsebene. Ein Jahr später wurden der Durchgang zum Kirchenschiff wieder hergestellt und die Veranstaltungsebene im Rohbau fertig. Die Doppel-Ebene wurde im Oktober 2005 mit Blasmusik eingeweiht, die Einweihung des halb fertigen Turmes folgte im Juli 2006 beim Laurentiusfest.



Ab 2014 mit dem Fahrstuhl nach oben

Nach einer längeren Pause begann 2011 der Weiterbau, die erste Ebene bekam eine Fußbodenheizung und die Wirtschaftsebene wurde hochgezogen. Der Bau der Glockenebene wurde 2012 in Angriff genommen, im Januar 2013 wurde Richtfest gefeiert, kurz darauf rückten schon die Dachdecker an. Zuletzt wurde auf dem Dach eine Nistunterlage für ein Storchennest angebracht – es ist das höchste in Sachsen-Anhalt.



Der Turm ist mit dem Einbau eines Personen-Aufzuges seit 2014 auch barrierefrei. In jenem Jahr wurde zudem die moderne und energiesparende Wärmepumpe in der Glockenstube eingebaut – sie heizt quasi nach dem Kühlschrank-Prinzip mit kalter Luft. Damit stand einer Nutzung des Turmes nichts mehr im Wege – inzwischen gibt es hoch oben in der Wirtschaftsebene auch eine Teeküche und Toiletten für die Gäste. Darunter auch eine für Behinderte. Die Nutzung des Turmes war eine Voraussetzung, um weiterhin Fördermittel zu bekommen. Vor allem flossen diese aus dem europäischen Leader-Programm. Allerdings war es gar nicht so einfach, eine Baustelle für Besucher zu öffnen. Denn eine solche ist der Turm bis heute geblieben.



Nach 71 Jahren hängt große Glocke wieder im Stuhl

Genau 71 Jahre, nachdem sie mit den Trümmern des zerschossenen Turmes zu Boden gestürzt war, hing auch die große Glocke wieder in ihrem Gestühl. Etwa 30.000 Euro hatte deren Sanierung gekostet, unter anderem wurden die Glockenkrone an- und der Schlagring aufgeschweißt, zu finanzieren waren ferner der Klöppel, das hölzerne Joch und der Antrieb. Und, nicht zu vergessen, der Transport zur Sanierung nach Bayern sowie der „Umzug“ in die Glockenstube. Das Gros finanzierte diesmal die Kreissparkasse. Die Glockenweihe wird mangels ausreichend Platz für die etwa 300 Besucher per Funkstrahl auf einen Videobeamer ins Kirchenschiff übertragen – dieses wird damit erstmals zum „Filmpalast“. Pfarrer Hartwig Janus mahnte, die Gründe, die damals zur Zerstörung der Stadt geführt hatten, nie zu vergessen: Nationalismus und Völkerhass.



Flankiert wurde der Wiederaufbau von diversen Spendenaktionen: Zuerst für die 121 Stufen und Podeste des Turmes, eine große Tafel unten im Treppenhaus erinnert an alle Spender. Im Jahre 2005 folgte eine Spendenaktion für die Fenster, auch hier erinnern Tafel an alle Sponsoren. 2012 wurde für die Turmuhr gesammelt, am 17. April 2016 wird die Spendenaktion für die große Glocke mit deren Einweihung abgeschlossen. Beschriftete Stiftersteine können 2014 erworben werden, damit werden Schäden im Mauerwerk vom alten Teil des Turmes ausgebessert.



Der Förderverein organisierte diverse Aktionen, um den nötigen finanziellen Eigenanteil beisteuern zu können. Es gab Benefizkonzerte mit Ludwig Güttler, Kurt Sandau, Matthias Eisenberg, Hannes Immelmann und Gunther Emmerlich, man lud zu Oster- und Planzentauschbasaren, nahm alljährlich am städtischen Volks- und Vereinsfest sowie am Weihnachtsbasar teil und organisierte Ausstellungen wie zum Hochwasser oder zum Grünen Band sowie Vorträge und Buchlesungen. Seit einigen Jahren ist man in Sandau zudem Gastgeber von „Jugend musiziert“, einer landesweiten Vortragsreihe. Diese fand alljählich im September statt.



Seit 2010 ist Sandau eine offene und Radwegekirche

Seit 2010 ist die Stadtkirche eine offene und zugleich eine Radwegekirche. Für letztere sind strikte Vorgaben zu erfüllen, unter anderem Toiletten, Versorgung mit Getränken oder ein Raum für die stille Andacht. Zwischen Ostern und Oktober steht das Gotteshaus täglich offen, Heidemarie Breit organisiert die Dienste der Kirchenführer. Die Entscheidung war ein Glücksgriff: Durch die Spenden der Radtouristen und weiterer Besucher kommt seit einigen Jahren das Gros der Eigenmittel für den Wiederaufbau zusammen.



Natürlich wird jedes Jahr eine Besucher-Statistik geführt. Rekordjahr war demnach das Buga-Jahr 2015, als 4394 Gäste gezählt wurden – darunter zahlreiche Busreisegruppen. Über 3000 Besucher wiesen die Jahre 2013, 2014, 2016 und 2018 auf. 2019 besuchten 2932 Gäste das Gotteshaus und spendeten 9392 Euro.



Weitaus weniger Besucher 2020

Diese Zahlen wurden im Vorjahr bei weitem nicht erreicht, denn nicht nur der Straßenbau sorgte dafür, dass sich Touristen nur selten in das abgesperrte Sandau verirrten. So mancher radelte auf Umwegen durch die Feldmark vorbei. Auch die Fähre setzte nicht über, sie lag auf der Werft in Havelberg zur Landrevision. Dadurch bleiben viele Radler gleich auf der anderen Elbseite. Zu allem Übel kam auch noch die Pandemie hinzu – welche aber auch dafür sorgte, dass weit mehr Radtouristen als sonst in Deutschland unterwegs waren. Unter diesen Voraussetzungen die Kirche wie üblich über sechs Stunden offen zu halten, wäre ein Unding. Doch ganz schließen wollten die Sandauer Kirchenförderer das Gotteshaus auch nicht: Heidemarie Breit, welche ansonsten die Dienstpläne für die etwa ein Dutzend Kirchenführer erstellt, erklärte sich bereit, täglich zwischen 14 und 16 Uhr das Haus offen zu halten.



Am 13. April 1945 um 13 Uhr war der erste Schuss auf das bislang unversehrte Städtchen Sandau gefallen. US-Panzer feuerten vom anderen Elbufer – da blieb der Turm noch unversehrt. Als sich anderntags die Artillerie der Amerikaner einschießt, dient der hoch aufragende Turm als Zielscheibe. Mit ihm wird das komplette Stadtzentrum zur brennenden Trümmerwüste. Elf Sandauer starben, darunter eine Löschmannschaft der Feuerwehr.