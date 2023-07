Großmühlingen - Am Ende des Schuljahres feierten die Viertklässler der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen ihren Abschied. Doch bevor es dazu kam, konnten sich Eltern, Geschwister, Oma, Opa und weitere Verwandte vom Schauspieltalent aller Grundschüler, also von über 100 Hauptdarstellern, überzeugen lassen, berichtet Andreas Pluntke. Das Schulmusical wurde in der Brüderwirtschaft in Großmühlingen uraufgeführt.

Geschichte der Bördedörfer aufgeführt

Es handelte vom Großmühlinger Schlossherren und kleinen Geschichten aus den Bördedörfern Kleinmühlingen, Großmühlingen, Eggersdorf und Zens. Inszeniert wurde es von Frau Beckmann und Herrn Oskamp. Der Applaus am Ende der Veranstaltung sprach für sich. Eine klasse Aufführung und ein krönender Abschluss zum Schuljahresende. Doch für die Viertklässler sollte heute noch nicht Schluss sein. Sie sollten gebührend gefeiert werden. Während der zweiten Vorstellung richteten die Eltern den Schulhof standesgemäß für eine Abschlussfeier her. Und da kamen sie endlich, nach einem anstrengenden Tag, unsere Schulabgänger.

Zur Verabschiedung lassen die Schüler Luftballons steigen. Julien Kadenbach

Und obwohl sie mit ihrem Schulmusical schon eigentlich alle Hände voll zu tun hatten, studierten sie ein weiteres kleines Programm für ihre Familien ein. Sie bedankten sich nicht nur mit netten Worten und kleinen Überraschungen bei den Eltern, auch von den Lehrern und pädagogischen Mitarbeitern sowie der Sekretärin nahmen sie dankend Abschied. Für das zukünftige grüne Klassenzimmer überreichten sie dem Schulleiter Frank Schiwek ein Vogelhäuschen. „Es soll den Vögeln ein Zuhause schenken, und wenn sie zwitschern, sollen alle an uns denken.“ So können die verbliebenen Grundschüler den Sachkundeunterricht hautnah erleben.

Fahrten ins Phaeno und in den Harz

Die Viertklässler sollten natürlich nicht leer ausgehen. Riesig freuten sie sich unter anderem über ihren neuen Einheitslook, den sie auf der Fahrt zum Phaeno in Wolfsburg und während der Zeugnisausgabe präsentierten. Mit Schnappschüssen für die Ewigkeit hatten die Kinder ihren Spaß.

Beim gemütlichen Abendessen ließ man die Klassenfahrt der vergangenen Woche Revue passieren. Es ging nach Altenau in den Harz. Natur pur. Wandern, wandern, wandern, stand auf dem Programm. Begeisterung in allen Gesichtern, ob groß, ob klein. „Ein Dankeschön an unsere Betreuer, die so manchen Schlafgast aufnahmen. Und auch ein Dank an die Sponsoren, die uns mit Geldzuwendungen unterstützten, um unseren Kindern einen unvergesslichen Tag zu bescheren“, so Andreas Pluntke.