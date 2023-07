Eine Nacht in der eigenen Grundschule zu verbringen, ist für jeden Schüler ein aufregendes Ereignis. Wie lief die Übernachtung in Großmühlingen ab?

Großmühlingen - In der Großmühlinger Grundschule „Friedrich Loose“ erlebte die Klasse 3a kürzlich eine magische Lesenacht, an der zwölf Schüler teilgenommen haben. Bevor das abendliche Leseabenteuer begann, stärkten sie sich mit einem gemeinsamen Abendessen.

Die von Schulleiter Schiwek und seiner Frau organisierten Hotdogs waren genauso beliebt wie die Mini-Pizzen, die süßen Köstlichkeiten und das erfrischende Obst, die den Abendbrottisch schmückten. Nach dem Essen folgte eine kleine Musikstunde, bei der die Schüler ihr eigenes Schullied über das Bördeland zum Besten gaben. Lars, einer der Schüler, begleitete die Gesangsrunde auf seinem Akkordeon.

Die Schüler bringen ihre eigenen Bücher mit und stellen diese ihren Klassenkameraden in einer Leserunde vor. Julien Kadenbach

Vielfältige Buchauswahl vorgestellt

Um 21 Uhr war es dann endlich so weit: Die Schüler hatten ihre eigenen Bücher mitgebracht, die sie in ihrer Freizeit gerne lesen. Die Auswahl war vielfältig und reichte von Märchen über Abenteuergeschichten bis hin zu Tagebüchern wie „Gregs Tagebuch“. Klassiker wie „Die drei ???“ oder „Das geheimnisvolle Spukhaus“ durften ebenfalls nicht fehlen. Ebenfalls beliebt waren Bücher wie „Stella rollt an“ oder „Disney: Die Schöne und das Biest“. Im Durchschnitt lesen die Schüler täglich eine halbe Stunde zur Abendzeit. Bisher haben sie bereits zwischen zehn und 15 Bücher erfolgreich zu Ende gelesen. Auch das aktuelle Buch mit dem Titel „Alfons Zitterbacke“, das die Schüler der dritten Klasse im Unterricht gerade lesen, wurde an diesem Abend mit Begeisterung in den Händen gehalten.

Das „Bördelandlied“ wird musikmalisch von Lars begleitet. Julien Kadenbach

Nachtwanderung mit Gruselfaktor

Natürlich durfte bei einer Übernachtung in der Schule auch eine kleine Nachtwanderung durch den Ort nicht fehlen. Während der Wanderung gaben die Schüler eine Kostprobe ihres Gesangs für ein neues Schulmusical und sangen das Lied “Wir sind die Räuber vom finsteren Wald“, während sie entlang des Renaissanceschlosses Großmühlingen spazierten. Der Abend wurde vor dem Zubettgehen mit dem Film „Die Schule der Magischen Tiere 2“ abgerundet, bevor die müden Augen der Schüler für diese Nacht ihre Ruhe fanden. Am Sonnabendmorgen endete die Lesenacht mit einem gemeinsamen Frühstück, ehe es für die Grundschüler nach Hause ging.

Gegenseitiges Vorlesen als Höhepunkt

Die Kinder hatten sichtlich Spaß bei der Lesenacht. Das lag nicht zuletzt daran, dass der Klassenzusammenhalt während des Lesens und der Aktivitäten herausragend war. Die Schüler unterstützten sich gegenseitig beim Lesen und Vorlesen. „Trotz der etwas gruseligen Nachtwanderung fand ich die Lesenacht sehr spaßig“, erzählt Schülerin Luna. Schülerin Anne freute sich besonders über die Nachtwanderung: „Ich fand es toll, dass ich bei der Nachtwanderung erschrocken wurde.“ In einem waren sich die Schüler der Klasse 3a einig, als sie gefragt wurden, was ihnen am besten gefallen hat: Das gegenseitige Vorlesen und die Vielfalt der Geschichten der Teilnehmer. Schulleiter Frank Schiwek konnte dem Fazit der Schüler nichts hinzufügen und zeigte sich gleichermaßen zufrieden mit der gelungenen Veranstaltung.