Für den geplanten Abriss der maroden Gebäude nahe der Innenstadt gibt es einen weiteren Anlauf - 2014 scheiterte ein Versuch. Über zehn Jahre später soll erneut mit dem Eigentümer verhandelt werden.

Von Christian Ziems 04.03.2026, 15:54
Die meisten Fenster fehlen. Die Blöcke zerfallen dadurch schneller. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Fehlende Fenster, lose Bauteile auf den Dächern und überall wuchernde Pflanzen – die vier leeren Arendseer Wohnblöcke sind ein Schandfleck. Der Ortschaftsrat will die Situation so nicht hinnehmen.