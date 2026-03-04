Eigenheime statt Wohnungen Alte Blöcke aus DDR-Zeiten verfallen in Arendsee: Was die Stadt unternehmen will
Für den geplanten Abriss der maroden Gebäude nahe der Innenstadt gibt es einen weiteren Anlauf - 2014 scheiterte ein Versuch. Über zehn Jahre später soll erneut mit dem Eigentümer verhandelt werden.
04.03.2026, 15:54
Arendsee. - Fehlende Fenster, lose Bauteile auf den Dächern und überall wuchernde Pflanzen – die vier leeren Arendseer Wohnblöcke sind ein Schandfleck. Der Ortschaftsrat will die Situation so nicht hinnehmen.