Eigenheime statt Wohnungen Alte Blöcke aus DDR-Zeiten verfallen in Arendsee: Was die Stadt unternehmen will

Für den geplanten Abriss der maroden Gebäude nahe der Innenstadt gibt es einen weiteren Anlauf - 2014 scheiterte ein Versuch. Über zehn Jahre später soll erneut mit dem Eigentümer verhandelt werden.