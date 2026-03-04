Discounter vor Veränderung KiK will Filialen in Deutschland schließen: Jetzt steht fest, ob Harzer Läden bleiben
Nachdem sich der Textildiscounter KiK erst nicht zu den Filialen im Harz äußern wollte, wird das Unternehmen nun konkreter. Müssen Kunden um die Filiale im Ort bangen oder kann der Einkaufsspaß weitergehen?
Aktualisiert: 04.03.2026, 17:20
Landkreis Harz. - Der Textildiscounter KiK hat Schließungen von Filialen in Deutschland angekündigt. Viele Kunden fragen sich nun, welche Standorte betroffen sein könnten. Das sagt das Unternehmen zu Filialen im Harz.