  4. KiK will Filialen schließen: Jetzt steht fest, ob Harzer Läden bleiben

Discounter vor Veränderung KiK will Filialen in Deutschland schließen: Jetzt steht fest, ob Harzer Läden bleiben

Nachdem sich der Textildiscounter KiK erst nicht zu den Filialen im Harz äußern wollte, wird das Unternehmen nun konkreter. Müssen Kunden um die Filiale im Ort bangen oder kann der Einkaufsspaß weitergehen?

Von Johanna Ahlsleben Aktualisiert: 04.03.2026, 17:20
Der Textildiscounter Kik, der unter anderem in Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg vertreten ist, schließt deutschlandweit 25 Läden.
Landkreis Harz. - Der Textildiscounter KiK hat Schließungen von Filialen in Deutschland angekündigt. Viele Kunden fragen sich nun, welche Standorte betroffen sein könnten. Das sagt das Unternehmen zu Filialen im Harz.