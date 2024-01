Die Arendseer Wassersportler treten beim ersten Hallen-Stand-Up-Paddling-Wettbewerb in Brandenburg an. Der junge Verein setzt auf Nachwuchsförderung.

Jakob Franz (von links), Johanna Frenz und Stella Cioch sind erfolgreiche SUP-Paddler am Arendsee und bei Meisterschaften.

ARENDSEE. - Zwar ist Winterzeit, und das Training der Arendseer Drachenbootpaddler und Stehpaddler auf ihren SUP-Boards ruht. Aber die Mitglieder des Wassersportvereins Arendsee sind trotzdem schon im Wettkampffieber: Am Sonnabend, 20. Januar, nehmen sie an der Deutschlandpremiere im In-Door-Stand-Up-Paddling in Brandenburg teil.