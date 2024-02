Am Schiff Queen Arendsee stehen aktuell Pflegearbeiten an. Es gibt aber bereits eine Vorschau für Sonderfahrten mit Musik, Literatur und romantischen Momenten.

Arendsee. - Da fehlt doch was – oder? Diese Frage stellt sich so mancher Spaziergänger, der am Schiff Queen Arendsee vorbei geht. Dieses befindet sich auf der Slipanlage an Land. Die Holzbretter des Schaufelrades wurden abgebaut. Nur die Metallkonstruktion ist derzeit zu sehen.