Damit Senioren nicht stürzen Bequemer zum Netto und an den Arendsee: Wo Baubedarf an Straßen sowie Gehwegen gesehen wird

Ehrenamtlicher Beauftragter Jörg Fuchs sieht an etlichen Stellen Nachholbedarf: Mehr barrierefreie Zugänge zum See, bessere Gehwege in die Innenstadt und zu Supermärkten.