Blitzer und mehr: Was Einwohner eines Dorfes nahe Arendsee für die Bundesstraße 190 fordern

Angst an Bushaltestellen

Binde. - „Muss denn erst was passieren?“, machte Ortsbürgermeisterin Simone Radtke keinen Hehl daraus, dass sie mit der Verkehrssituation in Binde unzufrieden ist. Durch das Dorf verläuft die B190. Die Fahrbahn soll insbesondere an einer Stelle sicherer werden.