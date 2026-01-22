Der Film „In die Sonne schauen“ entstand in Neulingen, der Ort Dessau will Bundessieger werden: Das kann Fremde durchaus neugierig machen auf eine eher ruhige Region.

Norman Klebe (von links) war zusammen mit den Dessauer Aktivisten Darina Bertkow, Ortsbürgermeister Markus Kosink, Ellen Gagelmann und Katharina Ebeling auf der Grünen Woche, um die Altmark, Arendsee und Dessau zu präsentieren.

Arendsee/Dessau/Berlin. - Neben Kleinaus Ortsbürgermeister Markus Kosink war auch Arendsees Stadtchef Norman Klebe mit den Dessauer Aktivisten zur Grünen Woche in Berlin. „Das Dorf hat sich dort am Altmarktag prächtig präsentiert und als Aushängeschild für die ganze Einheitsgemeinde erwiesen“, erklärte Klebe dazu.